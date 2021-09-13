Аэропорты Шанхая отменили все рейсы из-за тайфуна "Чанту"

Метеорологи Шанхая предупредили власти и население о предстоящем ударе стихии. К мегаполису с юго-востока приближается тайфун "Чанту".

Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 45 метров в секунду. Сейчас циклон тропического происхождения находится примерно в 170 километрах к юго-востоку от города Нинбо и направляется на север со скоростью 20 километров в час.

На погоду в Шанхае тайфун начнет оказывать влияние вечером 13 сентября. Согласно прогнозу синоптиков, основной удар стихии придется на район Пудун. В двух международных аэропортах мегаполиса (Пудун и Хунцяо) отменены все рейсы, сообщает ТАСС.