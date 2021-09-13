Банк России отметил замедление роста цен на непродовольственные товары

В России в августе зафиксировано замедление месячного роста цен на непродовольственные товары без учета нефтепродуктов. Об этом говорится в отчете Центрального банка РФ.

"Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса", - отмечает регулятор.

Тем не менее, по данным отчета ЦБ, годовая инфляция в стране увеличилась до 6,68 процента, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики тоже выросли.