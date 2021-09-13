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Текст:   Марина Трубилина 
19:38 13.09.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)

Блогеры, айтишники и холостяки начали скупать таунхаусы

Таунхаусы с начала прошлого года подорожали на 35-37%, при этом все чаще их покупают не семьи, а холостяки. Об этом рассказали участники рынка.
Покупатели таунхаусов за последний год заметно помолодели. Фото: Олеся Курпяева Покупатели таунхаусов за последний год заметно помолодели. Фото: Олеся Курпяева
Покупатели таунхаусов за последний год заметно помолодели. Фото: Олеся Курпяева

С мая 2020 года по май 2021-го средняя стоимость таунхауса выросла примерно на 32%, однако позже рост цен замедлился, говорит заместитель гендиректора "KASKAD Недвижимость" Ольга Магилина. Средняя цена секции таунхауса за это время увеличилась с 8,9 до 9,3 млн рублей.

Фото: Пресс-служба "Villagio Estate"
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Среднестатистическому покупателю таунхауса - 35-40 лет. При этом до конца 2019 года на загородном рынке постепенно росла доля семейных покупателей, и она всегда была стабильно очень высокой. Однако в 2020 году впервые была зафиксирована обратная тенденция: число покупателей, не состоящих в браке, выросло с 23% в 2019 году до 31% в 2020-м. Сейчас доля холостяков продолжает расти, но уже очень медленно, отмечает Магилина. Кроме того, выросла доля покупателей с детьми-дошкольниками (с 53% в 2017-2019 годах до 62%), тогда как доля семей с школьниками младших классов осталась неизменной. "Покупатель явно молодеет, много людей до 35 лет, прежде всего из сферы IT. Также очень много блогеров и тиктокеров", - отмечает руководитель департамента загородной недвижимости Point Estate Сергей Кузнецов.

В элитном сегменте предложение таунхаусов в Подмосковье на первичном рынке сократилось за полгода на 28%, при этом на вторичном рынке - выросло на 12%, сообщает директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик. Цены колеблются от 32 млн до 82 млн рублей. В целом формат таунхаусов не слишком распространен в элитном сегменте загородного жилья, где ценятся приватность и отсутствие соседей, отмечает эксперт.

В начале сентября в Госдуму был внесен правительственный законопроект о таунхаусах, который должен устранить правовые пробелы в законодательстве и, вероятно, повысит интерес к такой недвижимости. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в октябре, а вступит в силу с марта 2022 года. В Жилищном и Градостроительном кодексах появятся определения "многоквартирного дома" и "дома блокированной застройки". Сейчас из-за неопределенности в законодательстве секции таунхаусов могут иметь разный статус. Где-то блок считается квартирой в многоквартирном доме, в редких случаях его оформляют как отдельный дом. В будущем домом блокированной застройки, предлагается в законопроекте, будет признаваться каждая секция таунхауса, а не здание в целом. "Это особенно важно, так как каждый собственник блока будет ставить его на кадастровый учет и иметь полное право собственности", - отмечает владелец компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Важно прояснение статуса земельного участка под таким домовладением, считает Магилина. Сейчас бывают три варианта оформления земли: либо в собственность покупателя секции, либо в долевую собственность всех жителей, либо земля предоставляется купившему блок в долгосрочную аренду. "Право собственности на участок по сравнению с долевым имуществом, конечно, дает намного больше прав обладателю. Но и эти права должны реализовываться строго в рамках вида разрешенного использования участка и действующего законодательства, в том числе экологического", - говорит она. Вряд ли, получив права на участок, владельцы смогут, к примеру, отгораживаться заборами и разводить огороды, отмечает она: не меньшую роль играют внутренние правила поселка, с которыми покупатель соглашается в момент заключения сделки.

Предполагается, что те, кто уже живет в таунхаусе, смогут разделить участок, находящийся в долевой собственности, поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать права на землю. Однако обязательной замены документов о правах на такое жилье не предполагается - они сохранят свою юридическую силу.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Законопроектом устанавливается также, что жильцы таунхауса должны учитывать интересы соседей - эксплуатация отдельного блока должна быть безопасной для домов, имеющих с ним общие стены. А в случае реконструкции одного из домов согласие на это должны будут дать все соседи из этого ряда.

В будущем домом блокированной застройки будет признаваться каждая секция таунхауса, а не все здание целиком

В случае принятия законопроекта будет снят вопрос включения таунхаусов в программы капремонта - жилые дома (а не квартиры) не подлежат включению в нее. "Вопрос капремонта для большинства таунхаусов останется неактуальным еще достаточно долго хотя бы потому, что практически все они построены за последние пару десятилетий", - отмечает Магилина.

"Предложенные изменения - это плюс для рынка, - отмечает Кузнецов. - Девелоперам будет проще реализовывать проекты и снизить издержки. Однако в нынешнем виде закон сырой, и его нужно доработать в части использования земельных участков жильцами таунхаусов".

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