Более 200 млн человек в мире могут мигрировать из-за изменения климата

К 2050 году до 216 миллионов человек могут мигрировать по всему миру, спасаясь от неблагоприятных последствий изменения климата, таких как сокращение сельскохозяйственного производства, нехватка воды и повышение уровня моря, однако, по данным Всемирного банка, это явление не является необратимым.

Первый отчет такого рода, представленный в 2018 году, был посвящен трем регионам мира: Африке к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америке. В нем прогнозировалось, что к 2050 году в этих частях развивающегося мира будет 143 миллиона "климатических мигрантов", сообщает AFP. На этот раз Всемирный банк добавил в отчет еще три других региона: Восточную Азию и Тихоокеанский регион, Северную Африку, а также часть, включающую Восточную Европу и Центральную Азию, чтобы разработать "глобальную оценку" климатической миграции, заявил Юрген Фогеле, вице-президент Всемирного банка, которые отвечает за стратегию устойчивого развития. По его словам, если сейчас индустриальной развитые страны начнут сокращать выбросы парниковых газов, восстанавливать жизненно важные экосистемы и помогать людям адаптироваться к изменению климата, подобная миграция может сократиться примерно на 80 процентов, до 44 миллионов человек к 2050 году.

По данным организации, при нынешнем развитии ситуации с изменением климата к 2050 году в странах Африки к югу от Сахары может появиться до 86 миллионов климатических мигрантов, в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе - 49 миллионов, в Южной Азии - 40 миллионов человек, в Северной Африке - 19 миллионов человек, в Латинской Америке - 17 миллионов, и в Восточной Европе и Центральной Азии - 5 миллионов человек.