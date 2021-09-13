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13.09.2021 23:45
Рубрика: Общество

Более 200 млн человек в мире могут мигрировать из-за изменения климата

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К 2050 году до 216 миллионов человек могут мигрировать по всему миру, спасаясь от неблагоприятных последствий изменения климата, таких как сокращение сельскохозяйственного производства, нехватка воды и повышение уровня моря, однако, по данным Всемирного банка, это явление не является необратимым.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Первый отчет такого рода, представленный в 2018 году, был посвящен трем регионам мира: Африке к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америке. В нем прогнозировалось, что к 2050 году в этих частях развивающегося мира будет 143 миллиона "климатических мигрантов", сообщает AFP. На этот раз Всемирный банк добавил в отчет еще три других региона: Восточную Азию и Тихоокеанский регион, Северную Африку, а также часть, включающую Восточную Европу и Центральную Азию, чтобы разработать "глобальную оценку" климатической миграции, заявил Юрген Фогеле, вице-президент Всемирного банка, которые отвечает за стратегию устойчивого развития. По его словам, если сейчас индустриальной развитые страны начнут сокращать выбросы парниковых газов, восстанавливать жизненно важные экосистемы и помогать людям адаптироваться к изменению климата, подобная миграция может сократиться примерно на 80 процентов, до 44 миллионов человек к 2050 году.

По данным организации, при нынешнем развитии ситуации с изменением климата к 2050 году в странах Африки к югу от Сахары может появиться до 86 миллионов климатических мигрантов, в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе - 49 миллионов, в Южной Азии - 40 миллионов человек, в Северной Африке - 19 миллионов человек, в Латинской Америке - 17 миллионов, и в Восточной Европе и Центральной Азии - 5 миллионов человек.

Общество Экология В мире Климат на Земле

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