Больница в штате Нью-Йорк перестала вести роды из-за увольнения сотрудников

Новости

Применение новейших российских багги "Сармат-2" сняли на видео 09:06
В Приангарье нашли черный ящик после жесткой посадки L-410 08:48
Минсельхоз предложил отсрочить реформу о стопроцентной утилизации упаковки 08:30
На форуме в Сочи обсудят перспективы беспилотного транспорта 08:27
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при крушении L-410 08:15
В пяти регионах опробуют новую систему оплаты труда учителей 07:41
США и Южная Корея изучат данные о запуске ракет КНДР 06:41
В Греции ввели новые ограничения для непривитых от COVID-19 06:37
Аэропорты Шанхая отменили все рейсы из-за тайфуна "Чанту" 05:06
На место ЧП с самолетом L-410 вылетел губернатор Иркутской области 04:40
Троих пострадавших в ЧП с самолетом L-410 отправят на лечение в Иркутск 04:31
Пентагон сообщил об испытаниях ракеты-перехватчика наземного базирования 04:11
В Иркутской области 15 сентября объявлено днем траура 03:48
В Москве с 14 сентября установится аномально холодная погода 03:30
Астронавты Хосидэ и Песке завершили многочасовой выход в открытый космос 03:15
В МЧС подтвердили гибель четырех человек при аварии самолета L-410 02:54
Медведев извинился за то, что лишил Джоковича исторической победы 02:35
Три человека находятся в реанимации после крушения L-410 в Иркутской области 02:29
Даниил Медведев выиграл первый "Большой шлем" в карьере 01:46
Северная Корея успешно испытала новую крылатую ракету 01:15
Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке L-410 окажут помощь 00:49
Die Welt: Президент Польши оскорбил Ангелу Меркель отказом от встречи с ней 00:34
Спасатели вытащили всех заблокированных из салона иркутского самолета 12.09.2021
Совершивший аварийную посадку самолет L-410 был выпущен в 2014 году 12.09.2021
Исторический джекпот в 26 миллионов евро выигран во Франции 12.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
13.09.2021 07:53
Рубрика: В мире

Больница в штате Нью-Йорк перестала вести роды из-за увольнения сотрудников

Текст: Максим Макарычев
Больница в северной части штата Нью-Йорк заявила, что будет вынуждена приостановить услуги по наблюдению за беременностью и родам в конце сентября после того, как ее сотрудники уволились, отказавшись сделать прививки от коронавируса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Генеральный директор системы здравоохранения округа Льюис Джеральд Кайер сообщил, что больница округа столкнулась с массовыми увольнениями: в родильном отделении уже наблюдается нехватка персонала. Шесть сотрудников написали заявления об увольнении и семь других выразили нежелание проходить вакцинацию. "Мы не сможем укомплектовать службу после 24 сентября, - сказал Кайер. - Количество уволившихся не оставляет нам выбора, кроме как приостановить рождение детей в больнице общего профиля округа Льюис".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В США разрешат прививать от COVID-19 детей старше пяти лет

По его словам, служба здравоохранения округа работает над "планами на случай непредвиденных обстоятельств" на тот случай, если массовые увольнения поставят под угрозу другие важные службы.

Согласно закону штата Нью-Йорк, крайний срок для медицинского персонала для получения первой дозы вакцины - 27 сентября. Медицинские исключения сделаны для тех, кто страдает аллергией на вакцины или уже имел предыдущие побочные реакции на вакцины, при наличии сертификата лицензированного врача или сертифицированной практикующей медсестры.

464 сотрудника медицинских учреждений округа (около 73 процентов) были привиты, а 165 - все еще нет. По словам Кайера, большинство уволившихся работали в клинических службах, что подвергает риску пациентов.

Президент Джо Байден объявил в четверг, что его администрация предоставит широкие полномочия для вакцинации на федеральном уровне. По словам Байдена, сотрудники медицинских учреждений, получающие возмещение по программам Medicare или Medicaid, должны будут пройти вакцинацию.

Министерство труда попросили издать новое чрезвычайное постановление. В нем работодателей, в штате которых более 100 сотрудников, обяжут обеспечить выполнение требований о вакцинации и еженедельное тестирование для непривитых. NBC News уточняет, что в ином случае им будет грозить штраф в размере 14 тысяч долларов за нарушение этого распоряжения.

В мире США Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Жесткая посадка самолета в Иркутской области
В пяти регионах опробуют новую систему оплаты труда учителей
Песков оценил шансы политической интеграции России и Беларуси
Владимир Путин открыл мемориал "Князь Александр Невский с дружиной"
В Москве с 14 сентября установится аномально холодная погода
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"