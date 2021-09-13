Больница в штате Нью-Йорк перестала вести роды из-за увольнения сотрудников

Больница в северной части штата Нью-Йорк заявила, что будет вынуждена приостановить услуги по наблюдению за беременностью и родам в конце сентября после того, как ее сотрудники уволились, отказавшись сделать прививки от коронавируса.

Генеральный директор системы здравоохранения округа Льюис Джеральд Кайер сообщил, что больница округа столкнулась с массовыми увольнениями: в родильном отделении уже наблюдается нехватка персонала. Шесть сотрудников написали заявления об увольнении и семь других выразили нежелание проходить вакцинацию. "Мы не сможем укомплектовать службу после 24 сентября, - сказал Кайер. - Количество уволившихся не оставляет нам выбора, кроме как приостановить рождение детей в больнице общего профиля округа Льюис".

По его словам, служба здравоохранения округа работает над "планами на случай непредвиденных обстоятельств" на тот случай, если массовые увольнения поставят под угрозу другие важные службы.

Согласно закону штата Нью-Йорк, крайний срок для медицинского персонала для получения первой дозы вакцины - 27 сентября. Медицинские исключения сделаны для тех, кто страдает аллергией на вакцины или уже имел предыдущие побочные реакции на вакцины, при наличии сертификата лицензированного врача или сертифицированной практикующей медсестры.

464 сотрудника медицинских учреждений округа (около 73 процентов) были привиты, а 165 - все еще нет. По словам Кайера, большинство уволившихся работали в клинических службах, что подвергает риску пациентов.

Президент Джо Байден объявил в четверг, что его администрация предоставит широкие полномочия для вакцинации на федеральном уровне. По словам Байдена, сотрудники медицинских учреждений, получающие возмещение по программам Medicare или Medicaid, должны будут пройти вакцинацию.

Министерство труда попросили издать новое чрезвычайное постановление. В нем работодателей, в штате которых более 100 сотрудников, обяжут обеспечить выполнение требований о вакцинации и еженедельное тестирование для непривитых. NBC News уточняет, что в ином случае им будет грозить штраф в размере 14 тысяч долларов за нарушение этого распоряжения.