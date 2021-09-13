Американская певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс объявила о помолвке. Об этом она сообщила в Instagram в коротком видео.

Как пишет журнал People, избранником стал ее 27-летний личный тренер по фитнесу Сэм Асгари.

Пара начала встречаться после съемок музыкального клипа Slumber Party в 2016 году.

Среди многочисленных поздравлений в комментариях к ролику отметилась и другая поп-дива Пэрис Хилтон, поздравившая помолвленных.

Ранее сообщалось, что 39-летняя певица после долгих судебных разбирательств избавилась от опекунства своего отца.