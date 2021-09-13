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13.09.2021 20:05
Рубрика: В мире

Брошенные американцами в аэропорту Кабула собаки могут вернуться на службу

Текст: Юрий Когалов
Десятки брошенных в аэропорту Кабула солдатами США и их союзников служебных собак, обученных искать взрывчатые вещества и наркотики, могут в ближайшее время вернуться к работе по защите воздушной гавани. Как передает AFP, речь идет примерно о 30 псах, большинство из которых были обнаружены в секции аэропорта, которую контролировали американские военные.
Фото: Karim SAHIB / AFP Фото: Karim SAHIB / AFP
Фото: Karim SAHIB / AFP
Фото: Maya Alleruzzo/AP
НКО: Власти США бросили в Афганистане 51 служебную собаку

По некоторым данным, многие животные были заперты в клетках и страдали от жары, жажды и голода, когда их обнаружили новые силы безопасности воздушной гавани. Как рассказал один из новых охранников Хевад Азизи, когда он увидел, как американские солдаты эвакуируются, он специально оправился в зону, которую те прежде контролировали, чтобы спасти брошенных собак. В настоящее время за животными ухаживает сам Азизи и его коллеги.

Ранее защитники животных обратились к президенту США Джо Байдену с призывом вернуть в Соединенные Штаты четвероногих помощников. По их данным, речь идет о примерно 120 собаках. В социальных сетях даже были распространены фотографии запертых в клетках животных. Пентагон отверг обвинения в том, что военные бросили своих собак. По заверениям командования, на тех фотографиях были запечатлены собаки из афганского приюта для животных, а не служебные псы.

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