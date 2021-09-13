Цены на российскую пшеницу обновили семилетний максимум

Цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% на прошлой неделе обновили семилетний максимум, достигнув 303 долларов за тонну на внешнем рынке, сообщили в "СовЭконе".

Как считают аналитики, цены поддерживают опасения низкого урожая в стране - в последнее время из-за сокращения посевных площадей и погодных условий многие эксперты понижали свои прогнозы, а также слабо предсказуемая экспортная пошлина.

Эксперты отметили, что из-за высоких цен на внутреннем рынке Россия теряет конкурентоспособность на внешнем. Цены на внутреннем рынке находятся в ожидании повышения экспортной пошлины и предложения нового урожая, оставаясь на высоком уровне. Потенциал снижения при этом выглядит ограниченным.

"В краткосрочной перспективе эксперты ожидают увидеть несколько более низкие/стабильные рублевые цены на пшеницу", - говорится в сообщении "СовЭкона".

Ранее Минсельхоз установил новые ставки экспортных пошлин на зерно, введенные для стабилизации цен на внутреннем рынке. На пшеницу пошлина повышена на 7,1 доллара, на ячмень и кукурузу она снижена - на 0,9 и 0,5 доллара соответственно.