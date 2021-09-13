Что сегодня больше всего беспокоит врачей в системе оплаты их труда

Что сегодня больше всего беспокоит врачей в системе их оплаты труда, выясняли корреспонденты "РГ".

Так, самая низкая в России обеспеченность врачами в Курганской области: 23,9 человека на 10 тысяч населения (по России - 43,4). Специалисты здесь не держатся из-за низких зарплат. Среднемесячное "жалованье" доктора по итогам за последние полгода около 71 тысячи рублей. Но для этого нужно брать подработки, дежурить по несколько смен. Многие уезжают туда, где их труд оценят по достоинству. В соседних регионах, в Свердловской области, например, зарплата на 16 тысяч выше. Хотя и у соседей явно ощущается дефицит специалистов. Особенно тяжело в сельской местности, и конечно, это влияет на доступность и качество медицинской помощи.

В Якутии есть очень низкооплачиваемые специалисты, которые не считаются медиками.

- Мы их относим к "прочим работникам", но без них работа больниц встанет, - рассказала "РГ" Людмила Корнилова, председатель Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ. - Это, например, инженеры, обслуживающие оборудование для высокотехнологичной медпомощи, со всеми северными коэффициентами и надбавками здесь, в Якутии, получают по 30 тысяч рублей. Столько же, сколько и дворники.

А вот какое мнение высказал врач из Курганской области, попросивший не называть его фамилию, отвечая на вопрос, как, по его мнению, должна выстраиваться оплата труда медиков.

- Вопрос, кому и сколько надо платить, далеко неоднозначный. У врачей работа специфическая. Одни оперируют, другие исследуют, третьи консультируют, и все это намешано порой в пределах одной специальности. Платить каждый раз за конкретное количество операций, консультаций или пролеченных больных, как мне кажется, рационально в какой-нибудь коммерческой клинике. Государство же может обеспечить сотрудников государственных больниц фиксированной зарплатой. Для этого не надо изобретать велосипед. Система уже готова и функционирует, правда, на мой взгляд, плохо. Поскольку оклад остался мизерным, приходится исхитряться, придумывать дополнительные премии и так далее. Если сделать оклад равным прожиточному минимуму, платить зарплату из расчета соответственно, при этом выставить стабильные надбавки за работу в ночное время +100 процентов, за работу в учреждениях, оказывающих круглосуточную скорую помощь, +50 процентов, вернуть в максимальном размере уже забытые надбавки за сложность, напряженность, вредность и так далее, то получится сбалансированная система, увязанная с динамикой роста цен на товары и избавленная от резких колебаний дохода, из-за изменения потока пациентов или количества операций. Морально мы давно готовы к пересмотру системы оплаты труда.

Между тем регионы уже сегодня, до введения новой системы, пытаются решать проблему дефицита медиков. Так, только за последние полгода на Ямал приехали 120 врачей, еще 236 докторов прибыли в регион в прошлом году. Что манит их на Ямал при том, что здесь температура зимой опускается до минус 50, а изматывающая полярная ночь переходит в полярный день? Романтиков, готовых перевезти семьи в Арктику, где сама по себе жизнь - уже испытание, немного. Чтобы решить проблему, в регионе разработали программу "Врачи, нужные Ямалу". Один из ее главных пунктов - тебе сразу по прибытии дают жилье. Сначала социальное, а через десять лет работы оно становится твоим собственным. Кроме того, полностью оплачивается переезд семьи, на первое время даются подъемные. Еще один важный момент: уже два года как на Ямале специалистам выплачивают "северные" с первого дня работы, а это 80 процентов к окладу. В результате сегодня средняя зарплата врача на Ямале составляет 237 тысяч рублей.

Ну а в Липецкой области врачам дефицитных специальностей предлагают миллион рублей, а за это он должен дать согласие трудиться в липецком здравоохранении как минимум пять лет. И медики поехали в регион. Липецкое здравоохранение получило почти полсотни уникальных специалистов. Аналогичная программа действует и в других регионах.

От копейки до копейки

Ростовчанин Степан Решетнев, 44-летний врач с 20-летним стажем, работает детским хирургом в обычной городской поликлинике N 14 Ростова-на-Дону. Все тайны своей зарплаты доктор раскрыл для читателей "РГ".

44-летний детский хирург городской поликлиники № 14 Ростова-на-Дону Степан Решетнев разложил свою зарплату до копейки. Фото: Елена Мелихова

- Работаю один на два отделения поликлиники, где на учете стоит более десяти тысяч детей. Базовая ставка врача 8500 рублей. Надбавка начисляется за стаж , за переработку, плюс стимулирующие выплаты... Выходит в среднем чуть больше 40 тысяч рублей на руки, - говорит хирург.

Стимулирующие выплаты зависят от качества проделанной работы. Это отсутствие жалоб от пациентов, замечаний от страховых компаний по ведению медицинской документации, выполнение плана по больным и многое другое. В конце каждого месяца в поликлинике заседает комиссия, которая анализирует работу каждого сотрудника и утверждает надбавки. В среднем я принимаю 375 человек в месяц. Если разделить мою среднюю месячную зарплату на количество проведенных приемов, то за один прием зарабатываю 111 рублей 20 копеек. Но месяц на месяц не приходится. Например, в августе заработать удается чуть больше - идет диспансеризация, детей оформляют в детский сад и школу. А вот январь всегда проседает из-за праздников. Зато хоть отдохнуть удается...