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13.09.2021 13:01
Рубрика: Экономика

Детские пособия и больничные будут выплачиваться по новым правилам

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка будут назначаться в беззаявительном порядке с 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Фото: РИА Новости
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"Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, с 2022 года будет упрощен порядок оплаты по больничным листам. Согласно новым правилам, работникам не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения выплат.

"С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа (электронный листок нетрудоспособности). Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком - ФСС. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка - из информационной системы ЗАГСа", - пояснили в Минтруде.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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