Экономист объяснил падение евро ниже 86 рублей

Россия более динамично, чем Европа выходит из "летаргического сна" после кризиса, вызванного пандемией, чем и обусловлено укрепление курса рубля к евро, считает экономист Михаил Беляев.

На Московской бирже евро в понедельник впервые с 18 августа опустился ниже отметки в 86 рублей. К 16:12 курс составлял 85,81 рубля, что на 63 копейки меньше предыдущего закрытия. Доллар к этому же часу снизился на 35 копеек, до 72,82 рубля.

Беляев отметил, что на курс валюты влияет в целом состояние экономики, и, поскольку Россия в этом плане показывает более эффективное восстановление, чем Европа, рубль "достаточно динамично" укрепляется к евро. Экономист добавил, что нельзя сказал, что это долгосрочная тенденция, и уже вскоре можно будет ждать восстановления позиций евро к рублю.

"Потому что есть такие устоявшиеся пропорции между российской и западноевропейской экономикой, и они достаточно фундаментальные", - отметил Беляев в беседе с RT.