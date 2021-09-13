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13.09.2021 16:35
Рубрика: Экономика

Экономист объяснил падение евро ниже 86 рублей

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Россия более динамично, чем Европа выходит из "летаргического сна" после кризиса, вызванного пандемией, чем и обусловлено укрепление курса рубля к евро, считает экономист Михаил Беляев.

Фото: iStock
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На Московской бирже евро в понедельник впервые с 18 августа опустился ниже отметки в 86 рублей. К 16:12 курс составлял 85,81 рубля, что на 63 копейки меньше предыдущего закрытия. Доллар к этому же часу снизился на 35 копеек, до 72,82 рубля.

Беляев отметил, что на курс валюты влияет в целом состояние экономики, и, поскольку Россия в этом плане показывает более эффективное восстановление, чем Европа, рубль "достаточно динамично" укрепляется к евро. Экономист добавил, что нельзя сказал, что это долгосрочная тенденция, и уже вскоре можно будет ждать восстановления позиций евро к рублю.

"Потому что есть такие устоявшиеся пропорции между российской и западноевропейской экономикой, и они достаточно фундаментальные", - отметил Беляев в беседе с RT.

Экономика Финансы Валютный рынок В мире Европа Обзор рынков Курс рубля

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