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13.09.2021 16:02
Рубрика: Экономика

Эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе выше 800 долларов

Текст: Евгения Думанская

Цены на газ в Европе в ближайшее время могут преодолеть отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Фото: AP Photo
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В понедельник цена контракта на поставку в октябре на голландском хабе TTF к середине дня набрала почти 30 долларов - торговая сессия началась с 713,1 доллара за тысячу кубометров, а к 13:40 цена дошла до отметки в 741,2 доллара. Запасы в европейских подземных хранилищах остаются на минимальном уровне за многие годы.

Как отметил Пикин, оказывают влияние и другие факторы - приближение зимы, и цены в Азии, куда идет сжиженный газ. Это ведет к сокращению объема предложения в Европе, и цена ползет вверх.

"Мы легко можем увидеть в ближайшее время 800 долларов", - сказал эксперт в беседе с RT.

При этом экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев 2021 года достиг 131,3 млрд кубометров, что близко к рекордным значениям 2018 года.

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