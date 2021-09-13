Эксперты РАО проверят учебник по английскому языку с недопустимым контентом

Российская академия образования проведет тщательную проверку учебника, в котором, предположительно, размещен недопустимый контент.

Ранее стало известно, что издательство "Просвещение" приостановило распространение учебника по английскому языку за шестой класс, в котором нашли ссылку на сайт для взрослых. Как сообщили "РГ" в Российской академии образования, последнее переиздание этого учебника перед включением в новый федеральный перечень не проходило экспертизу в РАО.

- Государственная экспертиза учебников и учебных пособий должна быть максимально объективной. Она требует и научной, и профессиональной, и общественной оценки, - прокомментировали в Академии.

В "Просвещении" сообщили, что уже внесли правки в электронную версию учебника. Что касается бумажной версии, то принято решение о приостановке ее издания и распространения.