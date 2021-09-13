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13.09.2021 19:40
Рубрика: Общество

Фальков представил результаты исследования качества образования в вузах

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков представил результаты масштабного исследования "Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию". Это совместная работа Минобрнауки и экспертов 13 ведущих российских университетов.
Валерий Фальков: Разумное сочетание очного и удаленного форматов поддерживает качество образования на должном уровне. Фото: Александр Корольков Валерий Фальков: Разумное сочетание очного и удаленного форматов поддерживает качество образования на должном уровне. Фото: Александр Корольков
Валерий Фальков: Разумное сочетание очного и удаленного форматов поддерживает качество образования на должном уровне. Фото: Александр Корольков

- В начале этого года мы решили проанализировать, что происходит с качеством высшего образования. Было общее представление, что оно очень ухудшилось за время пандемии, - отметил Валерий Фальков. - Но само понятие "качество" очень субъективное. Для кого-то это оценка работодателей, для кого-то - показатели в дипломе.

Минобрнауки: Планов переводить вузы на удаленку пока нет

По словам Фалькова, в исследовании - комплексный взгляд на качество. Оно построено результатах соцопроса 36 тысяч студентов, среди которых 11 процентов иностранцев, 24 тысяч преподавателей и 800 родителей.

Валерий Фальков представил основные выводы научной работы.

1. Полный перевод высшего образования в дистант стопроцентно невозможен, так как это ведет к существенному снижению качества образования.

- Онлайн возможен в отношении отдельных программ, которые человек выбирает осознанно, - подчеркнул Фальков.

2. Сегодня студенты уже вполне нормально относятся к смешанному обучению.

- Произошло осознание того, что разумное сочетание очного формата с удаленным не сказывается на качестве негативно, а позволяет его держать его на должном уровне, - прокомментировал министр.

3. Качество образования сегодня во многом зависит от уровня цифровой инфраструктуры вуза, которую он использует для смешанного обучения. Если ее нет - это большой риск.

4. Ведущие вузы, которые много внимания уделили не только методикам преподавания и обновлению программ, но и цифровым сервисам, смогли сохранить качество. Те, кто до пандемии не думали о цифровизации, сильно потеряли.

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- Не сама пандемия снизила или повысила качество образования. Она как рентген высветила все проблемы в высшей школе, - подчеркнул Валерий Фальков. - Сильные стали сильнее, а слабые слабее.

Одним из важных факторов качества образования сегодня становится психологическое благополучие и ментальное здоровье студентов, выяснили авторы исследования.

- Наиболее уязвимы здесь первокурсники и иностранцы, - акцентировал глава Минобрнауки. - И сейчас, и на будущее психологическая поддержка студентов должна быть выведена на совсем другой уровень. Ведь если студент "разбалансирован", у него нет навыков самостоятельной работы, множится стресс, то ни о каком высоком результате обучения говорить не приходится.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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