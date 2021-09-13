Фармкомпания Bharat Biotech повысила безопасность производства вакцин

Электротехническая компания ABB India ввела в эксплуатацию свои повышающие безопасность и энергоэффективность приводы ACS560 на заводе Bharat Biotech.

- Мы ввели в эксплуатацию эти приводы местного производства в сотрудничестве с нашим партнером Microsys Automation на предприятии Bharat Biotech в Хайдарабаде, - сказал президент ABB India А. Р. Мадхусудан.

Он добавил, что, поскольку отечественное производство лекарств и вакцин стало обязательным на данном этапе, компания стремится поддержать своих клиентов и других заинтересованных лиц своими продуктами и решениями и упростить процесс.

Мадхусудан также заявил, что привод ACS560, входящий в пакет полностью совместимых приводов ABB, прост в вводе в эксплуатацию, применении и обеспечивает более эффективное использование энергии. Приводы также установлены в других фармацевтических компаниях Индии, которые производят вакцины для страны.

- Производство вакцин - сложный процесс, и для получения желаемого результата требуется чистая среда в помещении, - добавил Мадхусудан. - Производственные среды чистых помещений используются в рамках специализированного промышленного производства или научных исследований и требуют высокого уровня гибкости, безопасности и производительности.

Соответствующие температура, влажность, воздушный поток, давление воздуха (положительное или отрицательное) и другие условия являются обязательными для выпуска безопасной вакцины без какого-либо риска заражения.

Приводы ABB ACS560 играют жизненно важную роль в инфраструктуре чистых помещений Bharat Biotech, где компания производит препараты.

Компания Bharat Biotech и планирует производить 700 миллионов доз вакцины в год.

Одним из наиболее важных аспектов систем кондиционирования воздуха в чистых помещениях является фильтрация воздуха. Эти системы контролируют не только температуру, влажность и давление воздуха, но и вентиляцию в чистом помещении, в том числе направление, скорость и фильтрацию воздуха, и при поступлении его в помещение, и при выходе из него.

Встроенные прикладные функции приводов ABB помогают поддерживать правильные условия окружающей среды на предприятии Bharat Biotech по производству вакцин. Это также помогает экономить энергию за счет работы двигателей при частичных нагрузках.

Партнер ABB в Индии, компания Microsys Automation, поставила и ввела в эксплуатацию приводы.

Масштабируемая, удобная и надежная конструкция приводов ACS560, изготовленных на заводе ABB в промышленной зоне Пеенья в Бангалоре, обеспечивает легкий ввод устройств и их эксплуатацию в сложных условиях.