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13.09.2021 03:09
Рубрика: Общество

Франция простилась с Бельмондо

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(8559)
Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо, скончавшимся на 89-м году жизни. На следующий день после официальной церемонии в Доме Инвалидов с участием президента Эмманюэля Макрона, в старейшей столичной церкви Сен-Жермен-де Пре прошла поминальная служба по актеру. Было неудивительно, что на площади перед собором, что в самом сердце Латинского квартала, за несколько часов до ритуала, на который были приглашены близкие родственники и друзья Бебеля, собрались сотни парижан.

Проститься с "Великолепным", героем популярнейшей ленты с таким названием, пришли многие его коллеги по кинематографу. В их числе и легендарный Ален Делон. 85-летную "звезду", опиравшуюся на костыль, сопровождал сын Энтони: после перенесенного два года назад инсульта Делон еще не полностью восстановился. Как он поведал накануне, "Жан-Поль был часть моей жизни, ведь мы вместе начинали 60 лет назад".

Фото: Ian LANGSDON / POOL / AFP
Макрон пришел проститься с Бельмондо

Провожали Бебеля в последний путь также режиссер Мишель Хазанавичус, актеры Жан Дюжарден и Пьер Ришар, актрисы Беатрис Даль, Вероник Жанно, футбольный тренер Луис Фернандес, которому в свое время Бельмондо, страстный болельщик, помогал создавать знаменитый столичный клуб PSG (Пари-Сен-Жермен).

Служба длилась два часа, а когда гроб выносили из собора, по местной традиции парижане, ждавшие этого момента, встретили его долгими аплодисментами. "Жан-Поль навсегда остается с нами, ведь он - человек на все времена"., - проронил на ступенях храма Клод Лелуш, режиссер ленты "Баловень судьбы", где главную роль исполнял Бельмондо.

После поминальной службы катафалк с гробом в сопровождении десятка автомобилей направился на кладбище Пер-Лашез, где в единственном столичном крематории тело Бельмондо, как он и завещал, было предано огню. Хотя родственники решили не разглашать место захоронения любимца публики, стало известно, что он теперь покоится на Монпарнасском кладбище. Там, где вечный покой нашли его отец скульптор Поль Бельмондо и трагически погибшая в начале 90-х одна из его дочерей Патрисиа. Мраморная плита на могиле покрыта многочисленными венками из белых цветов. Один из них от Брижит Бардо, которая по состоянию здоровья не смогла присутствовать на прощании с Бебелем.

Общество Утраты

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