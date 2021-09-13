Глава СКР велел подчиненным доложить о ЧП с подростками

В понедельник, 13 сентября, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился, чтобы его подчиненные в нескольких регионах страны оперативно доложили ему о самых последних уголовных делах, в которых жертвами преступников оказались дети.

По указанию Бастрыкина все, что касается "детской темы" в расследованиях, стоит у главы ведомства на особом контроле. И за промедление или плохую работу по подобным делам с подчиненных председатель СКР спрашивает жестко. На этот раз в поле его зрения попали последние дела, связанные с преступлениями, в которых жертвами стали несовершеннолетние.

Так, глава Следственного комитета РФ дал поручение руководителю следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Попову доложить ему о расследовании уголовного дела, которое возбудили по факту убийства 17-летнего подростка в городе Северодвинске.

10 сентября, примерно в десять часов вечера в больнице Северодвинска умер 17-летний местный житель. Парня с ножевым ранением за несколько часов до этого обнаружили прохожие на улице города. Вызвали скорую. Но медики не смогли ничего сделать. Возбуждено уголовное дело. СК обратился к горожанам, которые могли видеть, что случилось, помочь следствию.

Как рассказали корреспонденту "РГ", в настоящее время в городе "проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Теперь ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства".

Еще Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Московской области доложить ему о том, как продвигается расследование уголовного дела о совершении грабежа с применением насилия против несовершеннолетней девочки.

Это преступление, благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на улице, увидела вся страна. По версии следствия, 11 сентября взрослый мужчина недалеко от многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне Солнечногорского городского округа, догнал идущую по тротуару 9-летнюю девочку и выхватил у нее мобильный телефон. Точнее, сначала грабитель просто схватил ребенка и потащил в сторону, потом нанес девочке два удара ладонью по лицу, вырвал мобильный телефон и сбежал.

К чести полиции надо сказать, что на задержание этого человека им потребовалось буквально несколько часов. В настоящее время ранее судимый 38-летний мужчина задержан. Пока он находится в статусе подозреваемого. Но в Следственном комитете по Подмосковью говорят, что в самое ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу на время расследования.

Следующее поручение глава СК России дал руководителю следственного управления СК по Республике Башкортостан Денису Чернятьевy. Генерал-лейтенант юстиции должен доложить Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав семьи с детьми-инвалидами из города Туймазы. Это уголовное дело появилось после сообщения, что семье предоставили жилье в аварийном доме.

По указанию Бастрыкина все, что касается "детской темы", ставится в СКР на особый контроль

Еще одному подчиненному - исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК по городу Санкт-Петербургу Андрею Голомбиевскому поручено доложить о ситуации в одной из больниц города.

Напомним, на днях в Сети появились дикие кадры, возмутившие всех, кто их видел - 3-летний мальчик сидит, привязанный к стулу. Он оказался сиротой из детского дома. Особо возмутило всех то, что произошло это в медицинском учреждении - Детской инфекционной больнице N3. Все правоохранительные органы отреагировали почти мгновенно. Проверку начала местная полиция. Потом следственные органы СК по Санкт-Петербургу походатайствовали о передаче материалов доследственной проверки из органов полиции в свое производство. Уголовное дело возбуждено по редкой статье - "незаконное лишение свободы". Ведет проверку и прокуратура.

В Следственном комитете говорят, что в настоящее время следователями ведомства проводятся все необходимые мероприятия, "направленные на установление обстоятельств совершения возможных противоправных действий в отношении ребенка".