Глава ВОЗ призвал устранить "вакцинное неравенство"

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал неравенство в распределении вакцин "пятном на коллективной совести".

Во время сессии Европейского регионального комитета ВОЗ он в очередной раз напомнил о своем призыве к мировому сообществу отказаться от бустерной вакцинации как минимум до конца года, и еще раз акцентировал внимание на "шокирующем неравенстве" в распределении вакцин.

По словам Гебрейесуса, люди получили уже свыше 5,5 миллиардов прививок, при этом почти 80% из них были сделаны в странах с доходами выше средних. В Европейском регионе целевого уровня иммунизации населения в 10% достигли уже 90% государств, а 60% стран привили не менее 40% своих граждан. Согласно цели ВОЗ, к концу сентября должно быть привито не менее 10% населения во всем мире, а к концу года эта цифра должна возрасти до 40%.

"Другие регионы нуждаются в вашей поддержке", - цитирует ТАСС заявление главы ВОЗ.

Он добавил, что самый быстрый способ преодоления пандемии - вакцинация наиболее подверженных риску категорий населения во всех странах с одновременной работой над минимизацией распространения вируса. По его словам, чем дольше продолжается "вакцинное неравенство", тем больше возможностей получает коронавирус, в том числе, могут появиться мутации, способные избегать действия вакцин.

В России прививку от коронавируса можно бесплатно поставить в любом регионе. По последним данным, полный цикл вакцинации прошли около 39 миллионов человек.