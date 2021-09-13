ГП утвердила обвинительное заключение по делу о гибели моряков "Востока"

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о гибели двадцати человек - членов экипажа рыболовецкого морозильного судна "Восток".

"Расследованием установлено, что 25 января 2018 года российское рыболовецкое морозильное судно "Восток", принадлежащее ООО "ДВ-Флот", во время следования из порта Донхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области, находясь в акватории Японского моря в неблагоприятных погодных условиях, подверглось сильному обледенению. Вследствие непроведения командой эффективных мероприятий по борьбе со льдом морской транспорт потерял устойчивость и под воздействием волн опрокинулся. Все 20 членов экипажа погибли", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования компания-владелец судна выплатила семьям погибших по 1,5 миллиона рублей. По мнению следствия, непосредственной причиной трагедии стало бездействие заместителя директора компании по безопасности мореплавания. Он, как утверждают в прокуратуре, не провел инструктаж и подготовку экипажа к действиям в аварийных ситуациях и в борьбе за живучесть судна, не осуществлял постоянный контроль за соблюдением требований безопасности мореплавания и охраны жизни на море.

Расследование по уголовному делу завершено 3 сентября 2021 года. Для обеспечения компенсации морального вреда родственникам погибших наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело будет направлено в Невельский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.