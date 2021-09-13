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13.09.2021 18:51
Рубрика: Власть

Граждан обязали декларировать на таможне товары, которые везут не для себя

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
Девятый кассационный суд общей юрисдикции обязал граждан декларировать багаж, который они провезли через границу по просьбе знакомых.
Чужая сумка "для знакомых" может обернуться на таможне штрафом. Фото: Сергей Куксин Чужая сумка "для знакомых" может обернуться на таможне штрафом. Фото: Сергей Куксин
Чужая сумка "для знакомых" может обернуться на таможне штрафом. Фото: Сергей Куксин

Фраза "ой, не знаю, что в этой коробке, попросили привезти знакомые" теперь будет стоить крупного штрафа с конфискацией коробки со всем содержимым. И это в том случае, если в коробке нет ни чего-то незаконного, ни коммерческого. А лежит (и едет) исключительно товар для личного пользования. В противном случае разговор будет строже.

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
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На практике же наказать могут даже за алкоголь, который человек привез не для себя, пусть и в разрешенных законом объемах. Так что три литра чужого виски или коробка с запчастями для соседской сантехники вполне могут довести до суда. Принципиальное разъяснение прозвучало в свежем обзоре судебной практики Девятого кассационного суда. Повод говорить о себе - в назидание другим - дала гражданка Х. из Приморского края. Ее, судя по всему, подвела отзывчивость: не смогла отказать, когда попросили по дружбе привезти из Китая небольшую коробку. Весом в 8 килограммов.

"В ходе таможенного контроля Х. пояснила, что везет в сопровождаемом багаже товары, приобретенные в Китайской Народной Республике для личного пользования, за исключением коробки с сантехникой, которую перемещает по просьбе знакомой, и что находится в коробке, она не знает, - говорится в обзоре. - В результате досмотра сопровождаемого багажа в указанной картонной коробке обнаружены товары в количестве 22 наименований".

Ничего кроме сантехники в коробке не было. Товар для личного пользования, все в пределах разрешенных норм. Однако то, что коробка чужая, очень не понравилось таможенникам. Они привлекли женщину по статье 16.2 КоАП РФ "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". То есть претензия в том, что женщина не подала декларацию, раз что-то везет не для себя. Штраф за попытку пройти мимо таможенников без декларации, когда он нужна, начисляется в размере от одной до двухкратной стоимости товара. Плюс - возможна конфискация. Так что и посылку не довезешь, и без денег останешься.

Кассационный суд, изучив обстоятельства, пришел к выводу, что претензии обоснованы. Человек должен держать на границе ответ за чужое добро.

Если человек не любит формальностей на границе и хочет ходить "зеленым коридором", ему надо стать эгоистом и отказывать в просьбах что-то привезти 

В своем обзоре суд пояснил, что в данном случае "перемещаемый через таможенную границу товар сопровождался способом, не предусмотренным положениями Таможенного кодекса ЕАЭС для указанных целей, а именно - физическим лицом, не являющимся ни собственником этого товара, ни его перевозчиком.

"Между тем по смыслу положений подпункта 1 пункта 3 статьи 256 ТК ЕАЭС товар для личного пользования может перемещаться через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже только тем физическим лицом, для удовлетворения личных семейных потребностей которого он предназначен".

Иными словами, везешь свое - смело иди по зеленой дорожке. Лежит в багаже чужое? Иди и декларируй. Если не любишь формальностей на границе, будь эгоистом: отказывай тем, кто просит и нагружает. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, Девятый кассационный суд включил данный пример в свой обзор судебной практики, где выразился предельно четко.

Фото: РИА Новости
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"Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного, семейного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, влечет за собой административную ответственность", сказано в документе.

Как поясняют юристы, на практике теперь надо быть готовым к объяснению с таможенниками, даже если в багаже сплошь разрешенные товары и в допустимом количестве. Конечно, если взять за границей кофточку в подарок коллеге или набор французских сыров начальнику, вряд ли таможня тебя разоблачит. Однако лучше быть честным и декларировать то, что везешь по чьей-то просьбе.

Недавно в Белгородской области суд конфисковал три бутылки виски у женщины, приехавшей на машине с территории Украины. Таможенный инспектор усомнился, что хрупкая женщина может везти для себя три литра виски на общую сумму 3,2 тысячи рублей. Как пить дать - кому-то в подарок.

Надо признать: молодая женщина в автомобиле с тремя бутылками виски в багажнике способна вызвать интерес не только у таможенников.

В разговоре с инспектором она честно созналась, что столько виски не выпьет. А значит: виновата.

Если какой-то разрешенный товар везешь не себе, а другим, его надо декларировать. Даже если речь о бутылке виски 

"Из протокола опроса Натальи Ч. следует, что она действительно перевозила из Украины в Россию незадекларированный товар - виски Lauder s 1 литр в количестве 3 шт., для передачи третьим лицам на территории России", - говорится в материалах суда.

В документе этого не сказано, но, возможно, она была незамужем. Ведь муж не какое-то третье лицо, а родной человек. Он - семья.

Как бы то ни было, Белгородский районный суд Белгородской области признал ее виновной в совершении административного правонарушения. Наказание: конфискация всех трех бутылок. При этом с женщиной суд обошелся достаточно мягко, так как штраф ей не назначен. Пострадали только бутылки с виски. Да еще - те, до кого горячие напитки так и не дошли.

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