Громыко призвал противодействовать западным санкциям

С призывом аккумулировать всемирную поддержку тех, кто солидарен с мнением о неправомерности односторонних санкций, выступил 13 сентября директор Института Европы РАН Алексей Громыко на двухдневной международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске.

Член-корреспондент Академии наук РФ выразил убеждение, что именно объединение и взаимное сотрудничество стран, которые подверглись санкциям или выступают против таких механизмов влияния, является реальным инструментом противодействия тем, кто прибегает к подобным мерам.

Констатировав, что "большая часть мира выступает против такого подхода", профессор инициировал не только совместно "преодолевать эти трудности, но и находить в этом новые возможности для своего развития, диверсификации своей внешней политики и торговли".

Последний год, по оценке ученого, наглядно показал, как страны на практике могут взаимодействовать, чтобы минимизировать последствия тех или иных санкций. В качестве примера он сослался на реализацию в кратчайшие сроки сложного и масштабного проекта по изменению грузопотоков, в частности, по перевалке продукции нефтехимической промышленности Беларуси через российские порты.

Громыко полагает, что развитие внутреннего рынка для экспортеров и в России, и в Беларуси является еще одним из путей к реализации поставленной задачи. Кроме того, специалисты Союзного государства прорабатывают и вопросы использования северного морского пути в связи с транспортировкой калийных удобрений.

Причем, ученый дал понять, что сегмент импортозамещения не может и не должен восприниматься только, как переход на самообеспечение. Его нужно рассматривать, констатировал оратор, и с точки зрения диверсификации, меньшей зависимости от внешних факторов для увеличения стабильности, того, что сейчас называется стрессоустойчивостью экономики государства, а значит, и благосостояния людей. "Этим занимаются все: и Беларусь, и Россия, и ЕС, и Китай, и США. Это один из главных трендов в мире", - подчеркнул Громыко.

Именно благодаря Союзному государству, отметил российский ученый, Минск и Москва наиболее близко подошли к понятию единого рынка, который в предстоящие годы еще будет надстраиваться. Но уже сейчас, по его оценке, "уровень интеграции намного больше, чем в ЕАЭС. При этом, конечно, есть нормальные для любых двух субъектов торговли плюсы и минусы в соотношении экспорта - импорта".

В международной конференции, которую инициировала белорусская федерация профсоюзов, сообщает БЕЛТА, участвуют ведущие эксперты в области международного права, представители правительства, судебных инстанций, научных кругов, политологи, послы зарубежных государств, руководители международных профсоюзных объединений и непосредственно представители тех предприятий, которые затронули санкции.

По итогам форума, уточняет агентство, планируется выработать резолюцию, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.