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13.09.2021 18:53
Рубрика: В мире

Гутерриш: Страны пообещали выделить более 1 млрд долларов на гумпомощь афганцам

Текст: Юрий Когалов

Представители десятков стран, принявших участие в конференции по Афганистану, пообещали выделить более 1 миллиарда долларов на гуманитарную помощь афганскому народу. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
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По его словам, конференция полностью ответила его ожиданиям. "Мы уже слышали обещания на сумму более 1 миллиарда долларов", - отметил генсек ООН, который ранее обратился с просьбой до конца года собрать 606 миллионов долларов для оказания срочной помощи 11 миллионам афганцев.

Сама ООН решила выделить 20 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди, прибывший в понедельник в Кабул, чтобы оценить гуманитарную ситуацию в Афганистане, "ситуация в стране драматичная". "Три с половиной миллиона человек оказались в роли внутренне перемещенных лиц. Несколько сотен тысяч - буквально в последнее время. И я боюсь, что коллапс экономики и услуг в сочетании со вспышками насилия и напряженности могут привести к более широкомасштабному перемещению как внутри страны, так и за ее пределами", - заявил Гранди. По его словам, "это может произойти в самое ближайшее время".

В связи со сложной гуманитарной ситуацией в Афганистане заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал страны отказаться от санкций в отношении этого государства.

В мире Ближний Восток Афганистан Международные организации ООН Ситуация в Афганистане

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