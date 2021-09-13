Как коммерческие подрядчики США обогатились после терактов 11 сентября

До половины из 14 триллионов долларов, потраченных американским министерством обороны после терактов 11 сентября, были направлены коммерческим подрядчикам-организациям, которые предоставляли Пентагону услуги в сфере обороны и безопасности. Об этом говорит исследование, подготовленное Университетом Брауна и Центром международной политики США и опубликованное в понедельник.

При этом большая часть этих денег пошла поставщикам оружия. Как отмечает Associated Press, данное исследование является последним, указывающим на зависимость военного ведомства США от многочисленных подрядчиков, предоставлявшим услуги в зоне боевых действий в Ираке и Афганистане. В исследовании отмечается, что эта "чрезмерная зависимость" от подрядчиков стала одной из основных причин провальной американской миссии в Афганистане.

Вертолеты обслуживались подрядчиками

Во время войн после событий 11 сентября американские корпорации, нанятые министерством обороны, не только занимались материально-техническим обеспечением в зоне боевых действий, таким как поставка топлива и продовольствия, но и проводили обучение и оснащение афганских сил безопасности, которые показали свое бессилие в противостоянии повстанцам.

В течение нескольких недель до того, как американские военные завершили свой вывод из Афганистана, боевики "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) легко разгромили вооруженные силы этой азиатской страны. На борьбу с талибами американцы потратили 20 лет и два триллиона долларов. Президент Джо Байден полностью возложил вину за это на самих афганцев. "Мы дали им все возможности, - сказал он в своем выступлении в августе. - Чего мы не могли им дать, так это волю к борьбе".

Уильям Хартунг, автор исследования, заявил о том, что американцам важно знать то, какую роль в войнах после 11 сентября, на самом деле сыграла зависимость властей США от частных подрядчиков. В Афганистане, по его словам, деньги "нескончаемым потоком" шли подрядчикам, которые, как отмечается в документе, платили деньги за обеспечение безопасности различным полевым командирам и даже самим талибам. Под давлением этих коммерческих структур министерство обороны США также настаивало на оснащении афганских ВВС модифицированными вертолетами Blackhawk и суперсовременными самолетами, которые могли обслуживать только американские подрядчики.

В начале 2021 года, до того, как Байден объявил об окончательном выводе американских войск из Афганистана, в этой стране, а также в Ираке, по данным исследования, находилось гораздо больше подрядчиков, чем военнослужащих США. По оценкам экспертов, во всех конфликтах, в которых принимали участие американцы после 11 сентября, погибло около 7000 кадровых военнослужащих и около 8000 контрактников. Официальные лица США после терактов 11 сентября 2001 года рассматривали частных подрядчиков как неотъемлемую часть военного ответа Америки террористам.

Все началось с тогдашнего вице-президента Дика Чейни, бывшего генерального директора частной оборонной компании Halliburton. В исследовании говорится, что к 2008 году компания Halliburton получила более 30 миллиардов долларов на помощь в создании и эксплуатации баз, обеспечении инфраструктуры военнослужащих и выполнении других работ в Ираке и Афганистане. Чейни и подрядчики оборонного ведомства утверждали, что использование частных подрядчиков в работе, которую военнослужащие выполняли во время этих войн, позволит сократить расходы на вооружение, а также "будет более эффективным и рентабельным".

К 2010 году расходы Пентагона на услуги подрядчиков выросли более чем на треть, когда США вели активную фазу войн в Ираке и Афганистане. После событий 11 сентября 2001 года, отметили эксперты, политики в Америке соперничали, чтобы продемонстрировать поддержку вооруженных сил в стране, которая стала больше заботиться о своей безопасности.

Контракты для избранных

Любопытно, что до трети контрактов Пентагона в Афганистане досталось всего пяти поставщикам оружия. Например, в прошлом финансовом году, согласно исследованию, деньги, полученные Lockheed Martin от контрактов с Пентагоном, в полтора раза превышали совокупные бюджеты госдепартамента и Агентства США по международному развитию. По словам законодателей и военных следователей, Пентагон за эти 20 лет заключил больше контрактов, чем мог контролировать их расходование.

В исследовании отмечается, как представитель Республиканской партии Флориды заработал миллионы на сверхприбыли, когда Пентагон через связанную с ним фирму предоставил единственный в своем роде контракт на перевозки топлива из Иордании в Ирак. Убийство электрическим током не менее 18 военнослужащих из-за плохой проводки на базах в Ираке, ответственность за которое была возложена на крупного подрядчика Kellogg, Brown and Root, было одним из многих случаев, когда следователи указали на некачественную логистику и брак при проведении сервисного обслуживания.

Джоди Виттори, бывший подполковник ВВС и эксперт "Фонда Карнеги", указал на настойчивые требования Вашингтона к Кабулу, чтобы афганские военно-воздушные силы использовали вертолеты только американского производства. Афганцы, на самом деле, предпочитали российские вертолеты. Ими было легче управлять, их могли обслуживать афганцы, и они лучше всего подходили для суровых условий Афганистана, отмечали афганские силовики.

Вашингтон хранил молчание

Когда этой весной и летом американские подрядчики стали покидать Афганистан, афганцы попросту не смогли обслуживать предоставленные США самолеты. Тогда афганские лидеры пожаловались американцам, что они лишили их одного существенного преимущества перед "Талибаном". Однако Вашингтон хранил молчание.

Хартунг в исследовании сделал акцент на коррупции, порожденной миллиардами "слабо контролируемых" долларов, которые США вливали в Афганистан, как на одну из основных причин того, что поддерживаемое американцами правительство Афганистана лишилось поддержки населения, а афганские силовики потеряли боевой дух.

Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем при президенте Бараке Обаме, в свое время обвинила подрядчиков минобороны в том, что они прибегают к даче взяток вооруженным группировкам, что, по оценкам экспертов, превратило средства, выделенные на обеспечение безопасности Афганистана, одним из крупнейших источников финансирования "Талибана".

Соединенные Штаты также частично полагались на оборонных подрядчиков для выполнения одной из важнейших задач их надежд на успех в Афганистане - помощи в создании и обучении афганских вооруженных сил и других сил безопасности, которые могли бы противостоять экстремистским группировкам и повстанцам, в том числе талибам. По словам Джона Виттори, именно афганские коммандос постоянно проходили подготовку под руководством инспекторов сил специальных операций США, на что были выделены сотни миллионов долларов, однако в августе большую часть боев против талибов вели другие силовики, гораздо менее оснащенные и подготовленные. При этом около тысячи элитных афганских спецназовцев были успешно эвакуированы в США американскими военными бортами.