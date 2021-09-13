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13.09.2021 00:47
Рубрика: Происшествия

Как завершить дачный сезон без ущерба для имущества

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 208(8559)
Неожиданное похолодание, пришедшее в столичный регион, ускорило наступление "ночлежного" сезона у лиц без определенного места жительства. Количество преступлений, связанных с незаконным проникновением в дома и дачи, в первые дни сентября уже выросло в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом, сообщила компания "Delta Системы безопасности", оказывающая услуги по комплексной охране недвижимости.

Обычно бездомные начинают наведываться на дачи в начале октября, когда по ночам уже частые заморозки, а хозяева разъезжаются по городским квартирам. Но этой осенью погода смешала все карты. Причем порой регистрируются совсем уж комичные случаи. Не так давно в Домодедове бомж залез в дачный дом прямо в присутствии хозяев.

Фото: Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства МО
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Семейная пара на втором этаже работала за компьютерами, оба были в наушниках. В это время бездомный, отогнув неплотно прилегающий лист профнастила в заборе, проник сначала на участок, а потом и в дом. Пошарил по хозяйским кастрюлям, выпил початую бутылку алкоголя, стоявшую в холодильнике, и лег спать. Часа через два хозяева спустились поужинать - и обнаружили на кухонном диване сытого и пьяного бомжа.

Правоохранители призывают дачников к бдительности, тем более что на следующей неделе в столичный регион вновь придут затяжные холода. Особую бдительность стоит проявить тем, чьи дома одной стороной прилегают к лесу или стоят крайними в деревне, а также находятся в труднодоступных для транспорта местах. Им лучше поставить дома на охрану, а при завершении дачного сезона увезти из дома ценные вещи. Впрочем, последний совет актуален для всех без исключения дачников. Хорошо помогают еще и решетки на окнах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка

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