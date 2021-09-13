Какие профессии чаще всего выбирают в старших классах

Ученые Российской академии образования выяснили, что влияет на выбор школьниками инженерных специальностей и, в целом, STEM-профессий (S - science, наука, T - technology,технологии, E - engineering, инженерное дело, M - mathematics, математика). Увы, лишь треть девушек в будущем видят себя в этих сферах.

- Интерес к STEM-дисциплинам в раннем возрасте у мальчиков и девочек отличается незначительно. Поэтому можно предположить: только самые устойчивые к давлению гендерных стереотипов девочки сохраняют интерес к выбору технологических профессий в старшей школе, - говорит академик РАО Сергей Малых.

Так какие профессии чаще выбирают девчонки? По данным РАО, тройка лидеров здесь такая: актриса, врач, дизайнер. На четвертом месте - актуальная профессия программиста, а вот инженер, увы, в самом конце списка. "Железо" выбирают чуть больше двух процентов школьниц.

У мальчиков на первом месте - программисты. Следом идут инженеры и врачи. А вот четвертое место - у профессии "актер".

В РАО отмечают: нужны особые меры, чтобы стереотипы перестали быть препятствием для девушек на пути к карьере в технологической сфере.

Кстати, минтруд разрешил женщинам с 1 марта 2022 года работать авиамеханиками и техниками по крылу. А с начала этого года - боцманами и шкиперами на судах, машинистами поездов и водителями большегрузов.