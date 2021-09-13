Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц победил во втором раунде теледебатов

Дуэль трех кандидатов в канцлеры Германии (или, как говорят немцы, "триэль") - Армина Лашета от консерваторов, Олафа Шольца от социал-демократов и Анналены Бербок от "Зеленых" - впервые прошла в студии не частных, но общественно-правовых немецких телеканалов - ZDF и ARD. По сравнению с прошлым "разминочным" поединком все политики чувствовали себя гораздо уверенней. Лашет старался атаковать, Бербок подготовилась "на пятерку" по всем вопросам (в основном все они касались сугубо внутригерманских тем: от налогов и цен на жилье до цифровизации и защиты климата). И все же победителем немцы вновь признали действующего министра финансов Шольца. Согласно опросу Infratest-dimap, 41 процент зрителей обоих каналов посчитал его наиболее убедительным и компетентным. Лашету на этот раз удалось не затеряться в аутсайдерах - он вышел на второе место, но все же с большим отставанием от фаворита (27 процентов). Так что переломить тренд в свою пользу премьер земли Северный Рейн - Вестфалия, мечтающий перебраться в федеральную канцелярию, пока так и не смог. Единственная женщина-кандидат в этой гонке пришла третьей - в целом ей благоволили 25 процентов опрошенных. Вместе с тем Анналену Бербок признали "самой энергичной" и "вызывающей больше всего симпатии" из всей троицы.

Наблюдатели сходятся в одном: скучными эти 95 минут уж точно не были. Когда в разгар выступления госпожи Бербок в студии за кадром послышался грохот, спикер не растерялась. "Кажется, у нас что-то рушится. Чувствую, выборы пройдут в том же духе", - пошутила она, заставив улыбнуться даже неэмоционального Шольца. А вот попытки кандидата от партии Меркель казаться непринужденным оценили не все. Обещая извлечь уроки из пандемии и наладить производство отечественного медоборудования и средств защиты, Армин Лашет внезапно достал из кармана маску. "Какой сногсшибательный спецэффект!" - саркастически заметил колумнист портала Spiegel online, комментировавшего дуэль в режиме реального времени. Наступая по всем фронтам, Лашет пообещал гражданам, что "не будет навязывать им, как жить, думать и говорить". Конечно же, это был камень в огород "Зеленых" с их активным продвижением идей "гендерно-нейтрального языка", который у многих немцев вызывает неприятие. Но своей главной мишенью лидер консерваторов выбрал самого опасного конкурента - Шольца. И попытался нащупать его самое уязвимое место, а именно - скандалы, которые в последнее время сопровождают финансовое ведомство.

"Если бы мой министр финансов работал так же, как вы, у нас была бы серьезная проблема", - заявил Лашет. Он обвинил лично Шольца в том, будто тот на своем посту не выполнял должным образом обязанности по надзору за делами об отмывании денег. Напомним, на днях правоохранительные органы нагрянули с обысками сразу в два федеральных министерства - финансов и юстиции. Рейды в Берлине прошли по запросу прокуратуры города Оснабрюк в рамках дела, открытого еще в 2020 году. Следователи подозревают подразделение финансовой разведки минфина, которое находится в Кельне, что ее сотрудники игнорировали сигналы о мошеннических транзакциях на миллионы евро, поступавшие от банков. Поскольку фигуранты дела вели переписку с коллегами из Берлина, прокуратура наведалась и в столицу. "Просто поразительно! Прокуроры приходят в ваше министерство и проводят обыски, а вы расточаете благостные речи", - напирал Лашет. Однако Шольц опроверг все обвинения и, в свою очередь, обвинил главу ХДС в "намеренном искажении фактов" - мол, следователи пришли всего лишь за дополнительной информацией, а претензий к центральному офису министерства у них нет.

Как подметила Die Welt, кандидат от социал-демократов сохранил самообладание, однако столь неприятные нападки "заставили уши Шольца покраснеть". Впрочем, даже после этого он, судя по опросам, остался неуязвим, сполна оправдав народное прозвище "Шольцомат". Как отмечает Die Welt, глава минфина отлично "демонстрирует толстую кожу, которую Ангела Меркель наработала лишь после многих лет работы в канцелярии". "Если заключительные дебаты в следующее воскресенье пройдут в таком же духе, то немецкие социал-демократы, возможно, захотят заказать себе больше игристого", - заключает Politico.

Между тем и Шольц, и Бербок вновь мастерски ушли от ответа на прямой вопрос, который всех так волнует: готовы ли они пойти на коалицию с "Левыми". А точнее - заранее отказаться от альянса с посткоммунистами из бывшей ГДР. Ни тот, ни другой снова не сказал твердого "нет". Шольц поспешил сменить тему - мол, для начала гражданам надо сделать свой выбор, а потом уже политики начнут договариваться между собой. А Берборк подтвердила, что считает "Левых" вполне демократической партией, которая находится в правовом поле ФРГ, - недаром в "Зеленые" успешно сотрудничают с ними в некоторых регионах. А значит, призрак "красно-красно-зеленого" правительства в Германии по-прежнему маячит на горизонте.