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13.09.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Минфин предложил изменить процедуру банкротства россиян

Текст: Анастасия Алексеевских
В России должна быть создана эффективная система банкротства граждан, предполагающая усиление ответственности банков за принимаемые кредитные решения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Также необходимо привлекать медиаторов - независимых арбитров - для разрешения споров, связанных с задолженностью по ссудам. Это следует из Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленной Минфином, Банком России, кредитными организациями, страховыми компаниями, брокерами, негосударственными пенсионными фондами (есть у "Российской газеты"). Новация должна помочь заемщикам преодолеть кризис, но меры требуют дополнительной проработки, уверены собеседники "РГ".

Фото: Сергей Куксин
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"Минфин с Банком России и участниками финансового рынка представил Стратегию развития финансового рынка на 10 лет, - отметил замминистра финансов Алексей Моисеев. - Это верхнеуровневый стратегический документ, который будет дополняться тактическим - Основными направлениями развития финрынка ЦБ. Мы провели большую работу со всеми участниками финрынка".

По действующему законодательству, гражданин обязан обратиться с заявлением о признании его банкротом, если суммарный долг перед кредиторами превысил 500 тысяч рублей, а просрочка составляет три месяца. Обратиться в арбитражный суд он обязан не позднее чем через 30 дней после наступления указанных условий. Гражданин вправе не дожидаться наступления этих обстоятельств, если предвидит возможность своего банкротства, и подать заявление раньше. Долги списываются, в кредитной истории делается соответствующая отметка.

Юрист практики разрешения споров Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Сергей Блинов пояснил, что действующая система банкротства направлена на достижение единственной цели - освобождение гражданина от долгов: практически все имущество должника, за исключением установленного законом минимума (в том числе единственного жилья) включается в конкурсную массу и подлежит реализации с торгов. По словам юриста, неэффективность действующей модели банкротства заключается в ее направленности на распродажу имущества должника, погашения части требований кредиторов и освобождения от непогашенной части, а восстановление платежеспособности заемщика - редкое явление.

"Создание эффективной системы банкротства особенно важно в условиях, когда, с одной стороны, повышается доступность для банков данных о связанных с гражданином операциях и рисках, а с другой - усиливается уязвимость граждан к приятию избыточной долговой нагрузки в связи с расширением возможностей дистанционной покупки услуг и товаров в рассрочку и в кредит, в том числе в рамках экосистемных бизнес-моделей", - говорится в Стратегии. В документе уточняется, что, в первую очередь, оправдано повысить ответственность банков за принимаемые кредитные решения, снизив пороговые критерии для реструктуризации ссуд (программы финорганизаций, направленные на снижение долговой нагрузки заемщиков - "РГ") и списания долга, что отчасти должно ограничить чрезмерный рост кредитной доступности.

По словам Блинова, предлагаемые нововведения направлены на переход от так называемого негативного сценария банкротства (признание гражданина банкротом, распродажа имущества и списание долгов) к восстановительному, то есть реабилитационному, позволяющему гражданину преодолеть кризисную ситуацию и восстановить платежеспособность, реструктуризировав задолженность.

"Цель планируемых изменений - повышение эффективности процедуры банкротства и восстановление платежеспособности должников, - уточнил юрист. - Предлагаемые изменения, в целом, должны позитивно повлиять на развитие института банкротства". Однако меры по восстановлению платежеспособности были бы более эффективны, если бы наряду с предлагаемыми изменениями, должникам предоставлялись бы дополнительные меры социальной и экономической поддержки, например, такие как повышение квалификации, обучение, трудоустройство и т.п, добавил эксперт.

Банкиры считают, что вопрос требует дополнительной проработки.

"Реструктуризация не может быть принудительной для банков, - считает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. - У государства не должно быть задачи искусственно задавить финорганизации, которые и так практикуют ответственное кредитование: заемщику разъясняются все условия получения кредита, в том числе его полная стоимость. В России рыночная экономика, которая должна предполагать безусловный возврат ранее взятых ссуд. А потом, никто не разъясняет, что в случае личного банкротства кредитная история оказывается навсегда испорченной. Да, долги списаны, но взять новую ссуду уже не получится. Нужно научить людей грамотному финансовому поведению, а не толкать в банкротство".

Фото: iStock
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Для повышения эффективности процесса реструктуризации чрезмерной задолженности гражданина в Стратегии предлагается создать признаваемый с двух сторон институт медиации. Предполагается, что независимый арбитр будет рассматривать кредитные споры.

"Возможно, в долгосрочной перспективе он будет совмещен с деятельностью коллектора, финансового уполномоченного или судебного пристава-исполнителя", - говорится в документе.

Емелин отметил, что перед созданием института медиации необходимо повысить уровень финансовой грамотности граждан: сегодня 90% жалоб на банки от россиян признаются ЦБ и финансовым омбудсменом необоснованными, поскольку не связаны с кредитными спорами.

"Финансовая и правовая грамотность граждан растет, однако явно все еще уступает профессиональным компетенциям кредиторов", - согласен замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. - Но, по его словам, в этом ключе профессиональный беспристрастный медиатор, действующий в интересах обеих сторон процесса, мог бы сгладить эту разницу.

Экономика Финансы Банки Банкротство физлиц

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