Министерства не могут договориться о старте экологической реформы

Минпромторг не согласовал законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП, предполагает, что производители должны утилизировать все отслужившие свое товары и упаковку), подготовленный минприроды. Против выступает и минсельхоз, ранее документ раскритиковало минэкономразвития. Если в ближайшее время ведомства не договорятся, 1 января 2022 года реформа не стартует.

Только в России ежегодно образуется 4-5 млн тонн пластиковых отходов, а во вторичный оборот из этой массы попадает не более 450 тыс. тонн, то есть около 10%, оставшиеся 90% занимают место на свалках и засоряют природу. Изменить ситуацию может механизм РОП, который в полную должен заработать (если законопроект примут) 1 января 2022 года. Производители возьмут на себя ответственность не только за сам товар, но и за его упаковку, мир станет чище, а в перспективе снизятся и тарифы на вывоз мусора для населения.

Однако бизнес против. Как следует из письма замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко (есть у "РГ"), в минсельхозе состоялось совещание с представителями отраслевых союзов. И представители бизнеса отметили, что установление 100% норматива утилизации упаковки увеличит нагрузку на пищевые предприятия и импортеров товаров за утилизацию товара и упаковки. Поэтому предложено повышать норматив утилизации упаковки поэтапно до 2025 года, говорится в письме. Также законопроект предусматривает в случае недостижения производителем товаров, импортером нормативов утилизации экологический сбор умножать на коэффициент, равный двойной разнице между нормативом утилизации и достигнутым объемом утилизации. "Это создает возможность установления коэффициента, превышающего 100%", считают отраслевики и предлагают эту возможность исключить.

Минпромторг считает неправильным введение запрета на продажу товаров в России, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учета отходов. Это приведет к резкомы сокращению товарооборота, нарушения функционирования всей товаропроводящей цепи, сказал "Известиям" статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Также он считает, что нужно сохранить норму, когда ответственность по РОП возникает с момента реализации продукции. В законопроекте предлагается "включить" эту ответственность уже с постановки товара на бухгалтерский учет. Виктор Евтухов говорит, что с момента постановки на бухучет до продажи может пройти несколько лет. То есть продавец будет платить экосбор за товар, который пока не реализован.

Законопроект по РОП еще не поступал в правительство, сейчас он обсуждается на площадке минприроды, сообщила "РГ" Марта Галичева, пресс-секретарь Абрамченко. Она отметила, что работа над созданием новой концепции РОП велась на протяжении года в рамках рабочей группы под председательством вице-премьера с привлечением отраслевых министерств и бизнеса. "Все ключевые развилки были обсуждены, концепция была поддержана", - сказала Галичева.

По ее словам, задача министерств сейчас - обсудить вместе с бизнесом детали нового регулирования и найти компромиссы, но не в ущерб экологии. "Откладывать реализацию поручений главы государства, а также вводить очередную отсрочку реформы на несколько лет считаем невозможным", - подчеркнула Марта Галичева. Ранее о том, что реформу больше откладывать нельзя, несмотря на сопротивление бизнеса, в интервью "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Все замечания бизнеса, как в машине времени, отсылают нас назад - к пересмотру концепции, -отмечал министр. - И когда мне говорят - мы не готовы, я отвечу - мы никогда и не будем готовы, потому что долго разговариваем. Надо просто брать и делать. Да, для стопроцентного норматива утилизации нет мощностей, но они и не появятся, пока нет обязанности все перерабатывать. Каждый день промедления приводит к тому, что мусора копится все больше".

За более чем четыре года своего действия механизм РОП в существующем виде показал полную экологическую и экономическую стагнацию. В стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов. Бизнес платит около 3 млрд рублей экосбора, а граждане - за вывоз и утилизацию отходов около 190 млрд рублей.

"За четыре года работы РОП инфраструктуры по утилизации создано не было, что говорит о том, что прежняя система РОП не работала. У бизнеса было более чем достаточно времени для адаптации, - заявил "РГ" Денис Буцаев, глава ППК "Российский экологический оператор (ППК РЭО). - Реальная стоимость 100-процентной утилизации не способна существенно увеличить стоимость конечного товара. Возьмем молоко пастеризованное (объем - 930 мл, полимерная упаковка). Повышение цены товара - на 0,15% (действующая розничная цена - 79,9 руб., при 100% нормативе утилизации - 80,02 руб.). В странах Евросоюза, опыт которых мы перенимаем, производители несут полную ответственность за утилизацию своей упаковки. Кроме того, производитель не может выйти на рынок, не уплатив авансом экологический сбор. Иначе использованная упаковка не вернется в оборот. Экосбор - это билет на возврат материала в хозяйственный оборот".

За четыре года работы РОП инфраструктуры по утилизации отходов не создано

Позиция о пролонгированных сроках ввода 100-процентного норматива утилизации до 2025 года равнозначна предложению перенести реализацию концепции РОП на 2025 год и противоречит поручениям президента РФ и принципам экологического благополучия страны, уверены в ППК РЭО.

Если ведомства не согласуют законопроект, в осеннюю сессию он не попадет в Госдуму, и шанс запустить реформу в 2022 году будет потерян. "Чтобы закон вступил в силу 1 января, желательно завершить все процедуры, включая подписание президентом, до середины декабря", - резюмирует резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнер Squire Patton Boggs Александр Долгов.