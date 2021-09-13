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13.09.2021 08:30
Рубрика: Общество

Минсельхоз предложил отсрочить реформу о стопроцентной утилизации упаковки

Текст: Елена Манукиян

Минсельхоз предложил перенести реформу по утилизации товаров и упаковок их производителями на три года. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, отправленное на имя вице-премьера Виктории Абрамченко.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Переработчиков отходов внесут в реестр для получения денег от экосбора

Отмечается, что в нем изложена просьба представителей бизнеса о поэтапном повышении норматива утилизации упаковки до 2025 года, чтобы исключить резкое повышение нагрузки на пищевые предприятия и импортеров товаров. При этом многие производители попросили разрешить самостоятельную утилизацию товаров и упаковок через отраслевые ассоциации.

Ранее с предложением перенести реформу расширенной ответственности производителей выступило Минэкономразвития, но на два года - до 2024 года. В ведомстве подчеркнули, что это позволит создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары.

Действующая концепция предполагает введение уже с января 2022 года 100%-ной утилизации упаковки с ростом норматива по ней на 10% в год или уплатой экосбора. Сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45% от объема их производства.

Между тем, по данным Росприроднадзора, отчетность об утилизации товаров или упаковки в прошлом году сдали только 20 тысяч из 4 миллионов компаний. Сумма экосбора составила 4 миллиарда рублей. По прогнозам Минприроды, после реализации реформы экосбор может вырасти до 136 миллиардов рублей в год.

Для контроля уплаты экосбора Минприроды предлагает создать реестр товаров и продукции в упаковке в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров и ввести запрет на продажу товаров, по которым нет сведений в этом реестре.

Общество Экология Правительство Минсельхоз Правительство Вице-премьеры Правительство Минэкономразвития Правительство Минприроды Росприроднадзор Правительство Минприроды

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