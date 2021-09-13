Мосгорсуд пока не смог отобрать присяжных по делу Арашуковых

Мосгорсуд не смог со второй попытки отобрать присяжных по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля и еще четырех фигурантов дела.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, перенос отбора коллегии присяжных связан с неявкой кандидатов. Следующий отбор коллегии присяжных заседателей назначен на 5 октября. Ранее Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и определил, что дело Арашуковых будет слушаться в Мосгорсуде, а не в Карачаево-Черкесии, на чем настаивала сторона защиты. По мнению надзорного ведомства, обширные связи Арашуковых в республике могут повлиять на объективность судебного процесса. Экс-сенатор Рауф Арашуков обвиняется в создании организованной преступной группы, давлении на свидетеля и организации убийства зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Также предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе трем силовикам. Речь идет о бывших высокопоставленных следователях следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии Казбеке Булатове и Андрее Филиппове, а также экс-начальнике центра по противодействию экстремизму МВД КЧР Тимуре Бетуганове. Они, по данным следствия, помогали Арашуковым скрывать их преступную деятельность. Кроме того, другим фигурантам вменяют присвоение или растрату, превышение должностных полномочий, а также подкуп или принуждение к даче показаний и заведомо ложный донос.

В частности, Рауля Арашукова и восемь руководителей региональных газовых компаний в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии обвиняют в хищении у "Газпрома" природного газа на 3,8 млрд рублей. А также растрате в 747 млн рублей, которые шли на зарплаты родственникам под видом оплаты договоров подряда.