На энергосистему Венесуэлы совершена очередная атака

Власти Венесуэлы сообщили о том, что нападение неизвестных на электрическую подстанцию вызвало проблемы с подачей энергии в столице и нескольких регионах страны. Об этом в ночь на понедельник сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Нестор Ревероль.

"Сообщаем о новой террористической атаке на национальную электроэнергетическую систему", - заявил Ревероль в эфире телеканала VTV. Министр добавил, что неизвестные подожгли подстанцию, которая расположена в северном штате Арагуа.

По данным газеты El Nacional, перебои с подачей электроэнергии наблюдались в 12 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице страны в течение всего воскресенья.

В субботу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о том, что проблемы с водоснабжением и электричеством напрямую связаны с санкциям, введенными США и другими странами. Самое масштабное отключение света в Боливарианской Республике произошло в марте 2019 года, когда практически вся территория страны осталась электроэнергии на неделю из-за аварии на ГЭС.