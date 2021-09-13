На фестивале сериалов "Пилот" победил проект о молодом рэпере

В Иваново завершился третий по счету фестиваль сериалов "Пилот". За два дня гости и участники отсмотрели 14 пилотных эпизодов новейших сериалов. И не успела обозреватель "РГ" припасти для финального критического обзора фразу о том, что авторы много заигрывают с молодежью, но не всегда знают, как это сделать, как жюри поступило точно также. Судьи под председательством Юрия Стоянова (в составе жюри также - сценарист Роман Кантор, режиссер Петр Буслов, актеры Марина Зудина и Александр Робак) сделали в своем решении большой шаг в завтрашний день. В некоторой степени это смотрелось так, словно они приняли "омолаживающие процедуры".

Судите теперь вы сами. Во-первых, на "Пилоте" (спасибо губернатору Станиславу Воскресенскому, генпродюсеру Светлане Дрыге, президенту Валерию Тодоровскому и программному директору Егору Москвитину) действительно новаторская и молодежная атмосфера - оздоровит любого.

Молодежный сериал Sold Out - о том, как молодой рэпер в исполнении Глеба Калюжного протестует против устоявшихся правил в шоу-бизнесе и конфликтует с системой лейблов, вскружил жюри головы, и ему отдан приз "Лучший сериал". "За бортом" - то есть без единого приза остался даже масштабный и самый дорогой в истории отечественного сериалостроения (70 миллионов рублей за серию) "Вертинский".

Чтобы объяснить двумя словами, можно сказать, что Sold Out - это попытка создать русский сериал "Винил". Хотя обозреватель "РГ" поговорила с создателями, они же главные лауреаты, которые признались, что, помимо "Винила", вдохновлялись сериалами "Империя" и "Атлантида". Это лишь подчеркивает, что у них есть вкус. А тема благодатная еще и потому, что российский шоу -бизнес живет по своим законам. Поэтому герои сериала в исполнении Ивана Макаревича, Алексея Розина, Алексея Шевченко и других артистов довольно узнаваемы. При хорошем продолжении сериал в нашей стране действительно, как говорится, обречен на успех.

Приз зрительских симпатий и награду за лучший сценарий получил сериал "Стрим", близкий и понятный каждому, кто "стримил" - то есть вел прямой эфир - с помощью своего гаджета. Это - с одной стороны. С другой - подросток Жора, который прикрепил на свою голову шлем с камерой, передает в Интернет такие сюжеты о своей школе и родителях, которые понятны даже бабушке в отдаленной деревне, которая, помимо телевизора, никаких гаджетов не знает.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Пилот"

Сериал "Моя большая тайна" открыл фестивалю и миру лучшую актрису. Для Кристины Кучеренко - это дебютная работа. Она играет студентку престижного закрытого университета - дипломатической академии, которая после стажировки в Корее возвращается в родные стены, чтобы расследовать убийство лучшей подруги. Необычный типаж девушки и ее актерская работа оставили позади даже блестящие роли Анны Михалковой в сериале "Исправление и наказание" и Виктории Толстогановой - "Чиновница". Но эти актрисы уже получили свое признание и еще получат - почти все крупнейшие кинопремии теперь выделят отдельной строкой и сериалы.

На фестивале была и еще одна яркая дебютная женская роль. Актрису Варвару Володину из сериала "Самое безопасное место" выделил КиноПоиск HD, отдав ей свой именной приз. Сериал рассказывает о закрытой клинике, где проходят лечение девушки с расстройствами пищевого поведения. Об этом у нас еще не снимали. Героиня Володиной - гимнастка, которую терроризирует самый амбициозный тренер - собственная мать - в исполнении Елены Лядовой.

Лучшим актером назван Евгений Стычкин из сериала "Вне себя". Такое решение жюри немного разочаровывает. Поясним почему. Стычкин приза, конечно же, достоин, причем за любую свою роль. И нет, судьи не отклонились от темы молодежной и новых открытий - актер Иван Макаревич за прекрасную работу сразу в нескольких сериалах получил Диплом жюри с формулировкой "За лучшие роли второго плана". Но сериал "Вне себя" Александра Дулерайна явно заслужил и другие награды. "РГ" писала об этом проекте, который выделили в этом году сразу два зарубежных фестиваля. Действительно история о инвестиционном консультанте, который болен психически - его преследуют сразу несколько призраков - выбивается из общего ряда. Сериал "Вне себя" хорошо снят, и в нем очень крепкие и сценарная, и режиссерская работа. Проект вскоре должен выйти на ТНТ и каждый сможет в этом убедиться. К тому же в сериале целое созвездие ярких артистов - Елена Лядова, Евгений Цыганов, Анна Котова-Дерябина. Продолжение ожидается с нетерпением.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Пилот"

К следующим двум наградам также нет вообще никаких вопросов. Тот случай, когда хочется пожать руку жюри. Их заслуженно получили Анна Пармас - (Лучший режиссер, сериал "Исправление и наказание") и сериал "Отец Сергий" с Романом Мяякиным и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях (Спецприз "За мастерское смешение жанров").

На фестивале еще проходило представление новинок - ожидаемых сериальных проектов. Стоило поехать на "Пилот" хотя бы даже ради того, чтобы первыми увидеть рабочие материалы сериала "Надвое" Валерия Тодоровского с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях (был показан, разумеется, вне конкурса форматов в work and progress), "Фаины" - о Фаине Раневской и других. Обозревателю "РГ" "приглянулся" проект "Струны" - о студентах Гнесинки. А самым ожидаемым сериалом признан по итогам голосования "Сказки Пушкина" Михаила Зыгаря. С Пушкиным действительно невозможно конкурировать, пусть даже и в сериале, где будет новое современное прочтение его бессмертных творений.

После рассказа о лауреатах позволим себе несколько ремарок. Все сериалы были хорошо - программа фестиваля довольно сильна - но не все оригинальны. К сожалению, часть проектов попытка перенять что-то - либо у зарубежных, либо у российских коллег, поплыть по течению, образно говоря. Так, например, становится навязчивой тема буллинга. Ранее об этом вообще не говорили, сейчас говорят слишком много. Таких проектов, которые действительно новаторские и могли бы быть предложены в любую страну мира, можно выделить три. Помимо "Вертинского", где наша тема и исполнение, это сериалы "Самое безопасное место" и "Чиновница". Обозреватель "РГ" поговорила с экспертом ( а на фестивале есть и представители зарубежных компаний, которые присматриваются к нашему кино), который выделил после просмотра в проекте "Самое безопасное место" в нем востребованные темы - и социальную, и женскую. И действительно такого практически не снимали ни в России, ни в мире. Сериал "Чиновница", как формат, можно продавать в любую другую страну и коллеги радостно его подхватят. По актуальному сюжету - сотрудница Минздрава подписывает тендер, в итоге фармацевтическая компания начинает производить некачественные лекарства, и в результате гибнут люди. Все это на фоне личной жизни героини, которая решает завести ребенка от женатого мужчины - главы той самой фармацевтической компании.

Открытиями на фестивале стали такие проекты как "Братья" и "Отец Сергий". Они рассчитаны, прежде всего, на широкую российскую аудиторию. Оба хулиганские эксперименты, которые смотрятся на одном дыхании и дают такой "гормон радости", что немедленно хочется продолжения.

Не вошел в конкурсную программу, но был показан на закрытии пилот сериала "В Бореньке чего-то нет..." - экранизация одноименного спектакля театра "Квартет И". Кто не смотрел спектакль - расскажем: он о том, как режиссер и его команда создают новое кино. О том "мильоне терзаний", который испытывает главный герой, разрываясь между желанием заработать и создать настоящее произведение искусства для вечности. Да, все терзания - по поводу одной важной темы, которая касается и этого сериала, и всего фестиваля, и всей нашей киноидустрии в целом. Тему эту озвучил герой Алексея Аграновича - большой человек в сериале "Чиновница": "По настоящему свободен только тот, кто может позволить себе не врать". Честных и искренних фильмов ждем и в будущем. И за открытия спасибо "Пилоту": полет - нормальный.

Кстати

По дороге от июня (когда его отменили) к сентябрю фестиваль сериалов "Пилот" растерял пять проектов, зато сохранил физическое и душевное здоровье. Потерянные для "Пилота", но не для зрителя, проекты - это "Пропавшая", "Контакт", "Пробуждение", "Джетлаг" и "Большая секунда". Все эти сериалы уже можно смотреть в Интернете. На следующий год "Пилот" снова планируется провести в июне и программа обещает быть полной.