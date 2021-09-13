Назван сценарий, при котором нефть подешевеет до 45 долларов в 2022 году

Спрос на нефть в 2021 году вырастит на 6 миллионов баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете ОПЕК, передает ТАСС. Во втором полугодии оценка по спросу будет снижена из-за распространения дельта-штамма. Но в целом в этом году спрос восстановится до уровня в 96,7 миллиона баррелей в сутки.

"Кроме распространения коронавирусной инфекции на нефть могут повлиять и другие факторы. Среди них - ураган "Ида", возможные локдауны в Китае из-за вновь выявленных 22 случаев заражения, дальнейшее восстановление спроса среди круизных операторов и авиаперевозчиков, перспективы глобального экономического коллапса", - рассказал "РГ" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По его словам, если ничего глобально влияющего на спрос до конца года не произойдет, то цена на нефть на фоне восстановления добычи в США может несколько опуститься к 70 долларам за баррель Brent и остаться в коридоре 67-78 долларов до конца года. Но небольшие временные пики из-за снижения спроса в Китае или быстрого восстановления добычи в Мексиканском заливе могут опуститься до 65 долларов, где сейчас и проходит техническая поддержка.

"При варианте с глобальным экономическим кризисом стоимость барреля может уйти в затяжное падение с порогом в 45 долларов, но этот сценарий больше вероятен уже в следующем году", - заключил Михаил Коган.