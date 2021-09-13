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13.09.2021 13:10
Рубрика: Культура

Один из лучших гитаристов мира Дэйв Мастейн из Megadeth празднует 60-летие

Текст: Александр Алексеев
Прежде Мастейн играл в легендарной Metallica, откуда в 1983 году был исключен за беспробудное пьянство. Но гитарист изменил режим, подтянул здоровье и организовал собственный квартет Megadeth, считающийся с тех пор одним из главных конкурентов "Металлики" в современной тяжелой музыке. В книге The 100 Greatest Metal Guitarists музыкального критика и историка рока Джоэля Макайвера он назван гитаристом №1, да и журнал Guitar World включил его в Top-парад лучших гитаристов мира. В понедельник, 13 сентября, Мастейну исполняется 60 лет и празднует эту дату он снова в хорошем настроении. Неспроста.
Фото: Christophe Gateau/dpa via AP Фото: Christophe Gateau/dpa via AP
Фото: Christophe Gateau/dpa via AP

Во время очередных гастролей в России Дэйв Мастейн охотно встречался и беседовал со зрителями за кулисами "Олимпийского", во время акции Meet & Greet. Жал им руки, фотографировался для селфи, что обычно для таких фанатских встреч. Но что необычно - отвечал на абсолютно все их вопросы, без пафоса и высокомерия.
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Обозреватель "РГ" диву давался, когда, например, кто-то из фанатов спросил великолепного гитариста не о музыке, а о том, как он умудряется сохранять такие красивые, длинные и густые волосы? Другие звезды, наверняка, отослали бы любопытного парня с темой, не имеющей отношения к группе, куда подальше. Но Мастейн не смутился и по-приятельски рассказал, что-то вроде (дословно не помню): "помаши так головой во время концерта, пока играешь соло, как я. Может, это заодно и хороший массаж для волос?! Не знаю, ибо больше никак о волосах не забочусь. Но соло играть очень люблю".

Это верно. Ведь Megadeth играют мелодичный и напористый треш-метал, Дэйв поет чуть приглушенно, настырно, обычно с каждым тактом увеличивая в песне скорости и напряжение, ну а после припева обычно следует его развернутое гитарное соло. Группа входит в четверку главных звезд мирового треш-метала Big Four. И хитов с каждым годом у нее все больше: Peace Sells, Trust, Washington is Next, Dystopia - все не перечислить.

При этом Мастейн остается дружелюбным и приветливым, абсолютно не заносчивым человеком. Охотно общается с поклонниками в социальных сетях, например, в Twitter, и отвечает на их вопросы. При этом с журналистами он остр на язык, обо всем имеет свое мнение, и поэтому общаться с ним в формате интервью обозревателю "РГ" было тоже очень интересно.

Около пятнадцати лет назад интересоваться религией, он убежденный христианин, а своим крестным отцом выбрал другую рок-звезду - Элиса Купера.

А около трех лет назад у Мастейна обнаружили рак горла, и концерты Megadeth были временно отменены. Но после ряда процедур болезнь была побеждена, и гитарист начал записывать партии вокала для нового альбома группы, первого с 2016 года. Поэтому и настроение у него отменное.

Фото: kino.band.official/instagram.com
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- Предварительное название альбома, которое у нас сейчас есть, это The Sick, The Dying And The Dead, - рассказал Дэйв Мастейн как раз во время общения с поклонниками в социальных сетях, - но мы можем изменить его, потому что есть несколько других вариантов. Я обычно меняю названия четыре или пять раз, прежде чем решусь на что-то.

Кстати

13 июня 2021 года Megadeth должен был снова выступить в Москве. Но из-за пандемии этот концерт перенесен на более позднюю дату, которая пока не объявлена.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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