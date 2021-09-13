Онколог назвал три симптома "незаметного" поражения организма раком

Некоторые люди, ощущая странные изменения в организме, не идут к врачу и не торопятся сдавать анализы, так как боятся услышать диагноз "рак".

"На самом деле, когда у пациента появляются симптомы, это значит, что уже поздно", - предупредил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов, отметив, что на поздние стадии указывают появление болей, резкое снижение веса, отсутствие аппетита.

"Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже 3-4 стадия", - добавил главный врач онкологического центра.

Специалист подтвердил в интервью aif.ru, что сейчас "злокачественные опухоли заметно помолодели и все чаще поражают 40-летних и 30-летних".

Доктор медицинских наук также подчеркнул, что ошибочно считать голодание эффективным средством борьбы с недугами. По словам Михаила Давыдова, это "лишь миф". Причем достаточно опасный, так как может усугубить ситуацию.

"Организм, пораженный болезнью, ослабнет еще больше из-за недостатка калорий и питательных веществ", - объяснил доктор.