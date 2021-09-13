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13.09.2021 20:22
Рубрика: Общество

Оставшиеся без надзора овцы причинили ущерб более, чем на миллион рублей

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
В Волгоградской области суд взыскал более миллиона рублей с хозяина отары, чьи овцы устроили настоящий переполох на луковом поле. Вина овцевода в том, что он не досмотрел за своими подопечными. Потому и должен выложить кругленькую сумму за самовольный овечий ланч.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"23 мая 2021 года в результате безнадзорного выпаса отары овец (примерно 600 голов), принадлежащих А., было нарушено ограждение (электро пастух) и скот зашёл на посевы репчатого лука, что привело к их повреждению в объёме 40 процентов", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Фото: EPA
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На землях сельскохозяйственного назначения, общей площадью 8 га на территории Ленинского района Волгоградской области, некий глава крестьянского фермерского хозяйства выращивал лук. "В марте 2021 года он приобрёл 34 кг семян лука на сумму 219 640 рублей, провёл работы по вспашке и удобрению земли, установил систему орошения, высадил семяна и прополол всходы", - продолжают в пресс-службе.

Но урожай был съеден, что называется, на корню. При этом визитеры с бараньим упорством платить отказывались. Фермеру пришлось идти в суд. "В результате случившегося главе крестьянского-фермерского хозяйства причинён ущерб в виде расходов на приобретение семян лука и его выращивание в размере 285 996 рублей и упущенной выгоды - 744 120 рублей из-за срыва исполнения договора на поставку свежих овощей. Истец просил взыскать с ответчика в свою пользу сумму причинённого ущерба", - рассказывают в суде.

Иными словами, фермер включил в счет не только понесенные затраты, но и свои надежды: сколько он собирался выручить за созревший лук. Так что овцы фактически съели сырой лук по цене готового. Это чрезвычайно жесткий подход. Но и овец никто за язык через забор не тянул.

"Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований главы крестьянского фермерского хозяйства, взыскав с ответчика А. вышеуказанную сумму", - сообщили в суде.

Профессия скотовода - хоть рядового пастуха, хоть владельца бизнеса - чрезвычайно опасна и требует особой концентрации. Потому что любое неверное движение языком или копытом может больно ударить владельца животного по карману. На практике хозяева блеющих и мычащих существ постоянно платят за их проделки: съеденный лук, поврежденные автомобили и прочее.

Фото: iStock
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А в Вологодской области суд недавно взыскал 170 тысяч рублей с пастуха, который вернулся с пастбища без лошади. Особую пикантность истории придает тот факт, что сбежала та самая лошадь, верхом на которой пастух должен был нести свою службу.

"Летом 2020 года глава крестьянского фермерского хозяйства Елена С. заключила с Михаилом Б. договор возмездного оказания услуг по выпасу верхом на лошади коров и нетелей. Она передала ему лошадь породы русский тяжеловоз стоимостью 150 000 рублей и сбрую стоимостью 20 000 рублей", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Хозяин отары должен компенсировать фермеру не просто убытки, но и то, что он планировал заработать 

Коровы и нетели вернулись в стойло в полном составе, а вот лошадь ушла на вольные хлеба. В память о ней пастух и должен теперь заплатить хозяйке.

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