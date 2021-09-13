Отцы смогут получать маткапитал наравне с матерями

Со следующего года мужчины, которые воспитывают ребенка от суррогатных матерей, тоже смогут получать материнский капитал. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда.

Сейчас если родителем по документам считается только отец, а его законная супруга - усыновляет ребенка, то сертификат семье не полагается.

Как уточнили в ведомстве, разработанные изменения позволят единственному родителю мужчине получать меру поддержки наравне с женщинами. Он сможет получить маткапитал как на второго ребенка, рожденного суррогатной матерью после 1 января 2007 года, так и на первого, рожденного после 1 января 2020 года.

Как ранее сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка превысит 503 тысяч рублей, а на второго - 665 тысяч рублей. Сейчас он составляет почти 484 тысячи рублей на первого ребенка, а при рождении второго увеличивается на 155 тысяч.

За первое полугодие 2021 года сертификаты на материнский капитал получили более 517 тысяч семей.