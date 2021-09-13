Периоды обучения засчитают в общий стаж

Правительство утвердило Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Согласно новым правилам, в стаж работы будут включаться периоды обучения и дополнительного профессионального образования работников, которые являются условием выполнения определенных видов деятельности.

Изменения затрагивают многие категории россиян. Речь, в частности, идет об учителях, врачах и работниках общественного транспорта. До последнего времени в стаж зачислялись только периоды, когда человек находился на работе полный день, а также время получения пособия по государственному социальному страхованию при больничных, ежегодные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременных женщин на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов.

При этом время, потраченное работниками на обучение и переподготовку, в стаж не засчитывалось. Минтруд весной нынешнего года предложил исправить этот правовой пробел. Подготовленный ведомством законопроект уже вступил в силу.

Сейчас утверждены правила, конкретизирующие, что обучение тоже считается работой. Региональным отделениям Пенсионного фонда России предстоит проанализировать соблюдение пенсионных прав тех граждан, которым было отказано в назначении досрочной пенсии из-за невключения периодов обучения и дополнительного профессионального образования в стаж на соответствующих видах работ.