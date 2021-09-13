Песков: Кремль хотел бы возвращения в РФ скифского золота

Вопросом возвращения в Россию музейной коллекции скифского золота занимаются юристы, это не находится в компетенции Кремля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вопрос очень сложный. Но мы, конечно, хотели бы видеть возвращение домой этих экспонатов", - сказал он.

В феврале 2014 года четыре музея из Крыма и один киевский отправили в Амстердам для экспонирования в Музее Алларда Пирсона коллекцию скифского золота. Большую часть сводной коллекции общей численностью 2000 предметов составили экспонаты из крымских хранилищ.

Летом того же года нидерландский музей отказался возвращать экспонаты в Киев либо в Крым до решения суда. Тем не менее, позже экспонаты из киевского музея вернули на Украину, а Киев заявил о своих притязаниях на все предметы, составившие экспозицию, вопреки тому, что такой подход противоречит нормам международной музейной практики.