Польша может лишиться миллиардов из бюджета Евросоюза

Новости

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 760 долларов 17:10
На учениях "Запад-2021" применили ударные беспилотники комплекса "Ласточка" 17:06
ФАС обязала Теле2 снизить тарифы на связь 17:05
Новостройки в Москве подешевели впервые с лета прошлого года 16:27
Бастрыкин поручил ускорить проверку в отношении замглавы ставропольского СК 16:20
Вышел первый трейлер сериала "Соколиный глаз" от Marvel 16:16
СК РФ просит возбудить дела против нескольких судей 16:14
Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами 16:08
Потомок династии Романовых обвенчался в русском соборе в Париже 16:08
МОК может изготовить для Весниной копии украденных олимпийских медалей 16:06
Путин приехал на полигон наблюдать за учениями "Запад-2021" 16:05
Эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе выше 800 долларов 16:02
Умер легендарный джазовый барабанщик Тино Контрерас 15:58
В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми 15:51
Песков: Кремль хотел бы возвращения в РФ скифского золота 15:50
Бритни Спирс объявила о помолвке 15:43
Путин проведет совещание с членами кабмина и руководством "ЕР" 15:30
Умер актер и режиссер Ферри Радакс 15:24
Первый речной электротрамвайчик в Москве назовут "Синичка" 15:20
НАСА рассчитывает продлить эксплуатацию МКС минимум на 10 лет 15:20
МакSим впервые появилась на публике: Я думала, что это обычная простуда 15:19
Путин пообещал дарить автомобили паралимпийцам 15:12
Мясников назвал обязательные прививки для разных категорий россиян 15:06
ФАС создаст реестр производителей стройматериалов для контроля за ценами 15:00
Путин рассказал о больных коронавирусом в его окружении 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
13.09.2021 17:13
Рубрика: В мире

Польша может лишиться миллиардов из бюджета Евросоюза

Текст: Ариадна Рокоссовская
В Брюсселе решились пойти на крайние меры в отношении непокорных поляков: заставить выполнять решения Европейского суда под угрозой лишения денег из бюджета ЕС. А чтобы эта угроза не казалась голословной, Еврокомиссия заморозила выплату Польше почти 24 миллиардов евро из фонда восстановления экономики.

Напомним, что еще в 2017 году Еврокомиссия начала санкционную процедуру в отношении Варшавы: польские власти обвинили в нарушении принципов правового государства из-за судебной реформы, начатой еще в 2015 году. В рамках реформы за эти годы были в той или иной степени реорганизованы все судебные органы, а министр юстиции получил полномочия инициировать отставку судей Верховного суда, которых новый закон разрешил отправлять на пенсию досрочно. Кроме того, в 2018 году была создана дисциплинарная палата для членов Верховного суда Польши, которая может привлекать их к дисциплинарному взысканию вплоть до отстранения их от должности. Все последние годы Еврокомиссия пыталась добиться от Польши возвращения независимости судов. Итог был неожиданным для дисциплинированных "старых европейцев": поляки, зная, что у Брюсселя нет никаких реальных рычагов влияния на страны-члены союза, игнорировали все воззвания и продолжали реформировать суды по своему усмотрению.

Фото: AFP/JANEK SKARZYNSKI
Die Welt: Президент Польши оскорбил Ангелу Меркель отказом от встречи с ней

Все изменилось летом 2020-го года, когда на внеочередном саммите ЕС был одобрен общий бюджет на 2021-2027 годы, и на помощь странам, наиболее пострадавшим от пандемии, было выделено 750 миллиардов евро. Страны-члены ЕС договорились об увязке выплат из фонда с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. И вот теперь, когда все дисциплинированные страны Евросоюза направившие в Брюссель свои программы восстановления экономики, выстроились, чтобы получить по куску этого многомиллиардного пирога, выяснилось, что Польше ничего не полагается. Рассмотрение польского плана, который должен был быть принят до 1 августа, отложено на неопределенный срок, по словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентильони, именно по этому поводу. Одновременно стало известно, что Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС в Люксембурге с иском, в котором потребовала наложить на Варшаву ежедневный штраф до тех пор, пока не будут в полном объеме выполнены меры, предписанные Европейским судом в июле текущего года, а именно не будет распущена дисциплинарная палата Верховного суда. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что речь может идти о сумме около 100 тысяч евро в день. Но и это не предел. По данным польской газеты Rzeczpospolita, еще 106 миллиардов для Польши из бюджета на 2021-2027 год могут оказаться под вопросом, если высшая судебная инстанция Евросоюза признает, что увязка выплат с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей не противоречит правовым нормам ЕС. Согласно опросам, эту меру одобряют более 80 процентов европейцев. Ничего удивительного, что в Варшаве сразу изменили свое мнение. "Мне кажется, что Еврокомиссия поняла нас неправильно", - сообщил накануне журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам второго этапа съезда "Единой России". Главное
Даниил Медведев выиграл первый "Большой шлем" в карьере
Nord Stream 2 AG подала документы на сертификацию "Северного потока-2"
Лавров: Москва ждет от Праги информацию о причинах задержания россиянина
В генконсульстве РФ сообщили, что россияне не пострадали в ДТП в Турции
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"