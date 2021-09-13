Польша может лишиться миллиардов из бюджета Евросоюза

В Брюсселе решились пойти на крайние меры в отношении непокорных поляков: заставить выполнять решения Европейского суда под угрозой лишения денег из бюджета ЕС. А чтобы эта угроза не казалась голословной, Еврокомиссия заморозила выплату Польше почти 24 миллиардов евро из фонда восстановления экономики.

Напомним, что еще в 2017 году Еврокомиссия начала санкционную процедуру в отношении Варшавы: польские власти обвинили в нарушении принципов правового государства из-за судебной реформы, начатой еще в 2015 году. В рамках реформы за эти годы были в той или иной степени реорганизованы все судебные органы, а министр юстиции получил полномочия инициировать отставку судей Верховного суда, которых новый закон разрешил отправлять на пенсию досрочно. Кроме того, в 2018 году была создана дисциплинарная палата для членов Верховного суда Польши, которая может привлекать их к дисциплинарному взысканию вплоть до отстранения их от должности. Все последние годы Еврокомиссия пыталась добиться от Польши возвращения независимости судов. Итог был неожиданным для дисциплинированных "старых европейцев": поляки, зная, что у Брюсселя нет никаких реальных рычагов влияния на страны-члены союза, игнорировали все воззвания и продолжали реформировать суды по своему усмотрению.

Все изменилось летом 2020-го года, когда на внеочередном саммите ЕС был одобрен общий бюджет на 2021-2027 годы, и на помощь странам, наиболее пострадавшим от пандемии, было выделено 750 миллиардов евро. Страны-члены ЕС договорились об увязке выплат из фонда с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. И вот теперь, когда все дисциплинированные страны Евросоюза направившие в Брюссель свои программы восстановления экономики, выстроились, чтобы получить по куску этого многомиллиардного пирога, выяснилось, что Польше ничего не полагается. Рассмотрение польского плана, который должен был быть принят до 1 августа, отложено на неопределенный срок, по словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентильони, именно по этому поводу. Одновременно стало известно, что Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС в Люксембурге с иском, в котором потребовала наложить на Варшаву ежедневный штраф до тех пор, пока не будут в полном объеме выполнены меры, предписанные Европейским судом в июле текущего года, а именно не будет распущена дисциплинарная палата Верховного суда. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что речь может идти о сумме около 100 тысяч евро в день. Но и это не предел. По данным польской газеты Rzeczpospolita, еще 106 миллиардов для Польши из бюджета на 2021-2027 год могут оказаться под вопросом, если высшая судебная инстанция Евросоюза признает, что увязка выплат с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей не противоречит правовым нормам ЕС. Согласно опросам, эту меру одобряют более 80 процентов европейцев. Ничего удивительного, что в Варшаве сразу изменили свое мнение. "Мне кажется, что Еврокомиссия поняла нас неправильно", - сообщил накануне журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.