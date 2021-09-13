Премьер-министры России и Беларуси согласовали 28 программ интеграции

После нескольких лет сложных согласований нюансов углубленной интеграции Совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил 28 программ для создания единых рынков и правил работы в разных отраслях.

На прошлой неделе, в четверг, президенты двух стран договорились по последним принципиальным вопросам интеграции, по которым стороны долгое время не могли прийти к окончательному решению, и уже на следующий день в Минске Совмин Союзного государства собрался, чтобы одобрить окончательные положения программ. "Они все согласованы, - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам заседания. - Эти программы определяют четкую траекторию совместной работы практически во всех сферах совместной деятельности".

Главы правительств России и Беларуси теперь рассчитывают на утверждение документов президентами. "У нас общая цель - добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры. От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все", - подчеркнул глава российского правительства.

Программы должны сблизить макроэкономическую политику, сформировать условия для поддержки не только крупного, но и среднего, малого бизнеса, создать дополнительные рабочие места. "У российского бизнеса появится возможность нарастить свою деловую активность в Беларуси, запустить новые совместные предприятия, увеличить экспорт", - рассказал Мишустин об ожиданиях. Белорусские предприятия получат доступ к российским государственным закупкам, мерам поддержки, субсидиям, а также расширят рынок сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции, смогут в упрощенном порядке привлекать российские инвестиции и средства институтов развития. Усилится сотрудничество в энергетической сфере, для чего государства сформируют объединенные рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов.

В процессе интеграции будет гармонизирована денежно-кредитная политика. "Необходимо подготовить и подписать соответствующее межбанковское соглашение, привести к единому знаменателю требования в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, отладить механизмы интеграции платежных систем", - перечислил Михаил Мишустин задачи на этом направлении.

В Союзном государстве будут синхронизированы налоговые и таможенные системы. Эти вопросы, напомнил российский премьер, долго обсуждались, но стороны смогли найти взаимовыгодные решения. Теперь предстоит оперативно подготовить договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и внедрить интегрированную систему их администрирования.

Что касается таможенной сферы, то выполнение союзной программы поможет службам двух стран, как выразился Мишустин, действовать как одна команда. "А общие подходы к учету товарных потоков во взаимной торговле обеспечат равные условия для ведения бизнеса", - считает председатель правительства России.

Транспортным компаниям двух стран откроются новые возможности для эффективной работы. Отдельное межправительственное соглашение, пояснил премьер-министр России, позволит им осуществлять перевозки специальных разрешений. Правительства подготовят комплекс мер для более широкого взаимодействия на всех видах транспорта. "Ведь без единого транспортного пространства невозможно развитие свободной торговли, рынка труда, туризма, бизнеса и многих других сфер", - указал Михаил Мишустин. "Положительные моменты интеграции должны прежде всего почувствовать граждане и России, и Беларуси, - еще раз повторил Мишустин. - В первую очередь мы должны решать вопросы, которые волнуют их больше всего. Нужно, чтобы у людей была возможность работать на территории Союзного государства, получать доход, пенсии, пользоваться социальной поддержкой, и все это на равных условиях".

Эти программы определяют четкую траекторию совместной работы практически во всех сферах совместной деятельности

По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, в условиях беспрецедентного внешнего давления отношения стран прошли проверку на прочность. "По всем острым вопросам мы находим решения, поддержку, что позволяет Беларуси сохранять позитивную динамику развития экономики и обеспечивать социальную защищенность населения", - заметил он. Головченко также поблагодарил за снятие ряда ограничений на перемещение граждан между странами и максимальное задействование белорусской авиакомпании "Белавиа". Впереди стороны ждет большая и напряженная работа, чтобы реализовать все планы, подчеркнул Головченко. "Настрой и нацеленность имеются. Мы видим, что есть реальная, внутренняя в том числе, готовность и уверенность в том, что мы сможем сделать все, что запланировали", - считает он.

Михаил Мишустин и Роман Головченко подписывают документы, принятые на заседании Совмина Союзного государства. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Справка "РГ"

О чем договорились Россия и Беларусь

- К июлю 2022 года разработать принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа, координировать действия при определении цен на российский газ для Беларуси на 2022 год.

- Двигаться в сторону равного доступа к госзаказу и госзакупкам, использовать при госзакупках в России банковские гарантии, выданные белорусскими банками, и устранить ограничения доступа к государственным (муниципальным) закупкам.

- Обеспечить взаимный допуск банковских и страховых организаций на финансовые рынки Союзного государства, добиться гармонизации правил регулирования финансового рынка, в частности лизинговых организаций и микрофинансовых институтов.

- Отменить роуминг, разработать новые и уточнить действующие соглашения в области связи и информатизации, унифицировать законодательство в области почтовой связи.

- Заключить соглашение о перевозках на безразрешительной основе в области автомобильного транспорта, унифицировать плавание судов под российским и белорусским флагом по внутренним водным путям.

- До 31 декабря 2022 года заключить межправительственное соглашение о единых правилах в области защиты прав потребителей.