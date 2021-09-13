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13.09.2021 11:44
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по итогам второго этапа съезда "Единой России". Главное

Текст: Кира Латухина
Законодательно защитить соцвыплаты гражданам от списания за долги, выделить регионам 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья и еще не менее 8 млрд рублей ежегодно на лесоохрану, а также привести в порядок отделения "Почты России" и расширить список предоставляемых там услуг поручил президент. "Российская газета" публикует основные решения главы государства по итогам второго этапа съезда "Единой России".

- В бюджете предусмотреть средства на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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- В 2022 году из госказны выделить 45 млрд рублей на реализацию регионами программ ликвидации жилья, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года.

- Предусмотреть бюджетные ассигнования на докапитализацию "Почты России" для модернизации отделений на селе и в труднодоступных местностях и до ноября расширить перечень услуг, в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарствами и получения госуслуг в электронной форме.

- Выделить регионам дополнительно не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров.

- Продлить до 31 декабря 2022 года запрет на плановые проверки малого бизнеса, кроме деятельности и объектов с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.

- До февраля 2022 года внести поправки о более активном вовлечении граждан в процесс формирования региональных бюджетов.

- До февраля 2022 года внести поправки по защите социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства и исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа).

- Рекомендовать Центробанку организовать взаимодействие с банками для возврата гражданам списанных соцвыплат.

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