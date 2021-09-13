Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

"За большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности" отмечен коллектив акционерного общества "Уралвагонзавод".

Согласно положению о почетном знаке "За успехи в труде", им поощряются коллективы за высокие достижения в области производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта и за иные заслуги перед государством за пять лет. Знаком награждают только один раз и не больше пяти коллективов в год.

Знак сделан в форме венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов российского флага - герб.