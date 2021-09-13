Радзиховский: Туркменистан - страна с типичной петрономикой

После статьи про Беларусь возвращаемся на основной маршрут: продолжаем (и заканчиваем) путешествие по Средней Азии.

Туркменистан!

Самая закрытая из всех республик в СССР. Например, как утверждают те, кто пытался это сделать, получить туда въездную визу совсем не легко и, хотя туризм вроде бы развивается, нужна "уважительная причина" визита, к иностранцу "прикрепляют" сопровождающего и т.д. Но, отбросив романтические слухи, попробуем понять некоторые вещи.

Например, первый, самый естественный вопрос: каково население страны?

В Туркменистане в 2012 году была проведена перепись. Но ее результаты до сих пор не публикуются. Вместе с тем есть официальная цифра - 6,2 млн человек. Она была сообщена в январе 2020-го, и хотя это не сказано, но, по-видимому, говорит о численности на момент публикации. Однако эксперты международных организаций (ООН, скажем) оценивают население страны в 2019 году ниже - в 5,5-5,8 млн человек. Ну а оппозиция (все оппозиционеры находятся, понятно, в эмиграции) уверяет, что чуть ли не "половина населения" бежала из страны. Это, конечно, пропаганда, рассчитанная на некритическое восприятие: такая эмиграция в мирное время просто невозможна.

Есть разночтения и по экономической статистике.

Все знают, что Туркменистан - страна с типичной петрономикой, причем главное богатство - газ. Однако туркменская официальная оценка запасов (50 трлн куб. м) значительно расходится с другими данными. Так, британская компания ВР писала про "извлекаемые запасы" - 17,5 трлн, ОПЕК - про 10 трлн. Основные надежды Туркменистан возлагает на месторождение Галкыныш недалеко от границы с Ираном и Афганистаном, по-видимому, одно из крупнейших в мире. Но и тут все непросто: газ залегает на глубине до 4 км, велик процент серы. Добыча "товарного газа" в таких условиях сложна, стоит очень дорого.

Пока что планы разработки не выполняются. Согласно Национальной программе социально-экономического развития на 2011-2030 годы, к 2030 году страна должна добывать 250 млрд кубометров газа, 180 млрд продавать на экспорт. В реальности добыча составляла в 2008-м - 70 млрд кубометров, в 2015-м - 65,9 млрд., в 2019-м - 63,2 млрд, за 11 месяцев 2020-го (последние данные, которые мне удалось найти) - 62,3 млрд. Экспорт: в 2008-м - 47 млрд кубометров, в 2014-м - 41,6 млрд, в 2019-м - 31,6 млрд, за 11 месяцев 2020-го - 31 млрд. Едва ли за оставшееся время до 2030 года реально в 4 раза нарастить добычу и почти в 6 раз экспорт... Впрочем, проблема, конечно, не в точном соблюдении планов (кто и где их точно выполняет?), а в общих тенденциях.

Туркменистан - страна с типичной петрономикой, причем главное богатство - газ

В 1990-е - начале 2000-х важным партнером Миннефтегаза Туркмении был "Газпром". Однако в 2009 году произошла авария на газопроводе "Средняя Азия - Центр", экспорт временно остановился, а затем "Газпром" пришел к выводу, что действующие соглашения им невыгодны. В результате объем экспорта сократился с 10 до 4 млрд кубометров, а в 2016-м контракт вообще расторгли. В 2019-м было подписано новое соглашение на 5 лет, объем - 5,5 млрд кубометров в год.

В то же время важнейшую роль приобрел Китай, туда в 2016-2019 годах уходил весь экспорт газа, да и во всем экспорте Туркмении (2017 г.) доля Китая - 83%! Что касается импорта, то (2017 г.) на КНР приходилось 11%, Турцию - 30%, Россию - 10%. Надо добавить, что Китай к тому же - главный внешний инвестор в экономику Туркмении, и согласно соглашению о разделе продукции значительная часть оплаты за газ идет в погашение китайских кредитов.

Но интересно, что поговорка "политика есть концентрированная экономика" не работает, по крайней мере в отношениях между Россией и Туркменистаном.

Еще в 1992 году Туркмения провозгласила себя нейтральной страной - и выдерживает принцип "постоянного нейтралитета". Ни в какие политические, тем более военно-политические объединения ни с кем не входит, отношения с РФ - ровно-нейтральные, в СНГ - "ассоциированный член". При этом страна входит не только в ООН, но в массу международных организаций, включая, например, ОБСЕ. Россия вполне политкорректно относится к Туркменистану, то есть политически выдерживает принцип "взаимного неучастия". От тех или иных экономических споров (а они были у Туркмении не только с "Газпромом", но и с другими российскими компаниями) и их разрешения межгосударственные отношения не меняются - по крайней мере зримым образом. Вообще, в российском пиаре, медиапространстве Туркмения не занимает существенного места.

Еще в 1992 году Туркмения провозгласила себя нейтральной страной и выдерживает принцип "постоянного нейтралитета"

Любопытно, что в дела Туркмении практически никак не вмешиваются и западные государства. У страны на Западе репутация "тоталитарной диктатуры", но никаких санкций нет, да и вообще - существенной критики не звучит. Вероятно, причина проста - внешняя активность Туркменистана совершенно минимальна, он никому не угрожает, экспорт - только газа, но никак не "идеологии", ни в каких военно-территориальных спорах с кем бы то ни было не замечен, существенной армии или ВПК не имеет. Это, кстати, опровергает еще один устойчивый миф нашего общественного сознания, согласно которому богатая ископаемыми, но слабая в военном отношении страна - "лакомая добыча" и должна бы стать объектом чьей-то агрессии или хотя бы ее угрозы. Как видим, ничего похожего.

О внутренней ситуации в стране много не скажешь. В интернете - вечные непрерывные танцы и песни в национальных костюмах на фоне Ашхабада, идеально чистого, облицованного белым мрамором, уставленного золотыми статуями сперва первого президента Ниязова (Туркменбаши), сейчас - Бердымухамедова, который возглавляет страну с 2007 года.