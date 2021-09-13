Кто виноват во взрывах газа в России

С началом первых холодов начался сезон взрывов газа в жилых домах. На прошлой неделе произошло два таких взрыва с разрушениями и человеческими жертвами - сначала в Ногинске, где под завалами нашли тела семи погибших, а потом в Ельце, где жертвами стали три человека. В обоих случаях основная версия трагедии - утечка бытового газа как следствие дополнительного обогрева квартиры. Всего же с начала 2020 года произошло десять таких инцидентов с двумя и более жертвами.

В подмосковном Ногинске, где взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме дома N 9А на улице 28 Июня произошел 8 сентября, к выходным разобрали завалы и начали обследование здания на предмет внутренних повреждений. По предварительным данным, дом можно будет восстановить, точный вердикт специалистов власти обещают озвучить сегодня. В доме, напомним, два подъезда, в одном из них после взрыва обрушились перекрытия с 4-го по 1-й этаж, произошло частичное обрушение 5-го этажа. Семь человек погибли, 20 пострадали, повреждены 17 квартир.

Всех жильцов дома - а это почти 170 человек - эвакуировали на расположенную за городом базу отдыха "Боровое". Тем, кому "Боровое" показалось неудобным, власти предложили снять другое жилье, пообещав компенсировать стоимость аренды в течение всего срока ремонта разрушенного дома. А он, по словам губернатора Подмосковья Андрей Воробьева, составит не меньше 6-8 месяцев. Остаться в "Боровом" на такой срок согласились только 16 человек, остальные разъехались по родственникам или уже нашли съемные квартиры.

Не прошло и трех дней, как рвануло в Ельце Липецкой области. В минувшую субботу три человека погибли, пятеро в больнице, среди пострадавших двое детей. Двухэтажный многоквартирный дом получил критические повреждения, стал непригоден для жилья и будет снесен - таковы печальные итоги взрыва газа в липецком поселке Солидарность. В Елецком районе отменены все развлекательные мероприятия, власти выплатят компенсации семьям погибших и пострадавших, отдельно решается вопрос о предоставлении людям из разрушенной двухэтажки нового жилья. Власти заявили, что уцелевшая часть дома непригодна для жилья и будет снесена.

Жителей в разрушенный дом не пускают. Обитателей двухэтажки пока поселили в развернутый МЧС пункт временного размещения, далее им либо купят другое жилье, либо выдадут деньги на самостоятельное его приобретение.

В обоих случаях основная версия трагедии - утечка бытового газа как следствие дополнительного обогрева квартиры

И в Ногинске, и в Ельце одной из основных причин взрыва, которую сейчас проверяют следователи, является утечка бытового газа при обогреве квартиры. Именно после взрыва в Ногинске депутаты Госдумы предложили скорректировать отопительные нормы в стране. Сейчас тепло подают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимается выше 8 градусов. Но в эти дни люди вынуждены дополнительно обогревать квартиры - и многие делают это при помощи газа, это самый дешевый способ. Депутаты считают, что норматив нужно поднимать как минимум на два градуса и включать отопление, когда на улице уже плюс 10. С таким предложением они обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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По факту произошедшего в Ельце Следственным комитетом РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Ранее по такому же составу было возбуждено дело по факту взрыва газа и гибели жителей в подмосковном Ногинске.

В Ельце в качестве приоритетных версий рассматриваются утечка бытового газа и неисправность газового оборудования. В Ногинске к ним добавляют "человеческий фактор". Изначально одной из приоритетных была версия об оставленных на ночь для согрева газовых конфорках в одной из квартир. Но впоследствии в квартире, в которой проживала бабушка с 15-летней внучкой (обе погибли), на шнуре подачи газа была обнаружена трещина. Именно она могла послужить причиной утечки.

По словам специалистов, к сожалению, невозможно все дома в настоящее время перевести с газового на электрическое оборудование. Поэтому проблему решить полностью пока не представляется возможным. Все новые дома сейчас оборудуют электрическими плитами. Это исключает риск утечки газа, но риск пожара остается. В МЧС всем россиянам, у кого в квартирах или домах установлено газовое оборудование, настоятельно рекомендуют регулярно проверять с помощью специалистов его состояние.

При этом не стоит забывать, что после подобных трагедий всегда активизируются мошенники, которые начинают, пользуясь возникшим страхом граждан, проникать в их жилища под видом работников газовых служб. В полиции советуют проверять документы у газовщиков, желательно даже фотографировать их удостоверения. И при любом сомнении делать звонок в газовую службу для уточнения, работают ли у них такие сотрудники.

Подготовил Иван Петров