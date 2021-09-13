Мастер-план для развития туризма разработают в Тульской области

В Тульской области в ближайшее время начнется разработка мастер-плана территории, предусмотренное нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Вице-премьер по ВКС принял участие в церемонии подписания соглашения о развитии туристической инфраструктуры Тульской области между регионом и корпорацией "Туризм.РФ".

Согласно документу, стороны в ближайшее время начнут работу по мастер-планированию туристических территорий и привлечению инвесторов.

"В наших совместных с регионом планах - обеспечить двукратный рост турпотока к 2030 году до 2 млн человек. С учетом имеющихся инструментов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" достичь этой планки вполне по силам", - сказал Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметил вице-премьер, в регионе предстоят масштабные празднования 650-летия исторической Куликовской битвы, предполагается проведение десятков мероприятий. "Нужно уже сейчас закладывать в планы запас прочности, чтобы удовлетворить потенциальный рост туристического потока, где необходимо, строить гостиницы, туристические комплексы, налаживать работу сферы услуг", - сказал Чернышенко.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, регион первым в центральной России присоединился к активной работе по развитию инфраструктуры в рамках нацпроекта.

Глава корпорации "Туризм. РФ" Сергей Суханов отметил, что соглашение с правительством Тульской области позволяет нам начать разработку сразу нескольких территорий, в их числе - исторический куликовский кластер и уникальная природная территория "Романцевские горы". Регион располагает уникальными природными территориями, богат историей и культурой, имеет хорошую транспортную доступность.

Корпорация "Туризм.РФ" была создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Корпорация уже подписала соглашения о сотрудничестве с рядом регионов, среди которых республики Алтай и Бурятия, Иркутская и Сахалинская области, Приморский край.

Мастер-план включает разные варианты развития территории и определяет наиболее предпочтительный вариант.

Как ранее заявлял Чернышенко, в рамках нацпроекта планируется создать мастер-планы развития туризма на 12 макротерриториях. В первую очередь будут разработаны мастер-планы для Крыма и Дальнего Востока.