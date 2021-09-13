Московская международная книжная ярмарка впервые пройдет в "Экспоцентре"

Московская международная книжная ярмарка в этом году впервые пройдет в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Новое не только место, но и даты - с 24 по 27 сентября.

Пожалуй, еще ни разу главного книжного форума сентября не ждали с таким нетерпением. Но за последний год мы все научились жить в условиях постоянного форс-мажора, когда отменяются фестивали и ярмарки, когда вместо живого общения - бездушный экран. И организаторы 34-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) сделали все возможное, чтобы праздник книги состоялся. И что особенно важно - в очном формате.

"Очное мероприятие потребует, естественно, соблюдения жестких противоэпидемических требований, которые предъявляет Роспотребнадзор, но мы полагаем, что это не составит серьезных препятствий для нашего с вами общения, долгожданных встреч читателей с писателями, художниками, издателями, журналистами и популяризаторами науки", - говорится в официальном сообщении оргкомитета.

Купить билеты на ММКЯ можно будет только онлайн на официальном сайте. Организаторы советуют заранее планировать время посещения, потому что вход будет осуществляться только по предварительной регистрации по сеансам. Обратите внимание, что количество мест на сеанс ограничено. Стоимость билета составит 150 рублей, льготный - 100 рублей. Дети до 17 дет смогут попасть на книжный форум бесплатно.