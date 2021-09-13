Новостройки в Москве подешевели впервые с лета прошлого года

Впервые с лета прошлого года в столице подешевели квартиры в новостройках. Речь, впрочем, идет только о домах в границах "старой" Москвы - здесь цена квадратного метра в новостройках в августе упала по сравнению с июлем на 0,7% или с 314,1 тысячи рублей до 312,1 тысячи в среднем. Такие подсчеты провели аналитики сервиса Циан.

При этом в Новой Москве рост продолжился - там новое жилье подорожало за месяц на 1% - со 192,4 тысячи до 194,3 тысячи за "квадрат". Еще больше подорожали новостройки в Подмосковье - на 2,3% до 135,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Эксперты объясняют такие тенденции сокращением лимита льготной ипотеки - с 1 июля он составляет всего 3 миллиона рублей. И если в Подмосковье и Новой Москве при крупном первоначальном взносе еще можно "вписаться" в такой лимит, то в старых границах Москвы уже нет. "В столице фиксируются признаки "охлаждения рынка", - констатируют аналитики.