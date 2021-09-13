Ограбивший девочку в Подмосковье мужчина подозревается в попытке изнасилования

Следствие предъявило обвинение мужчине, который ограбил 9-летнюю девочку в подмосковном Солнечногорске. По данным правоохранителей, мужчина также планировал совершить сексуальное насилие над ребенком.

"По данным следствия, 11 сентября 2021 года обвиняемый, находясь вблизи многоквартирного дома, расположенного в мкр. Рецинцо Солнечногорского городского округа, напал и открыто похитил у 9-летней девочки мобильный телефон, при этом нанес два удара ладонью в область лица ребенка", - рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

На ребенка напал 38-летний ранее судимый гражданин, не имеющий официальной работы. На кадрах уличных видеокамер, которые попали в СМИ, видно, как он напал со спины и схватил ребенка за шею. Спасла девочку случайная прохожая, фактически отбившая ребенка у негодяя.

"В ходе допроса установлено, что мужчина попытался совершить в отношении ребенка преступление против половой неприкосновенности, но его действия были замечены прохожими, которых девочка позвала на помощь, - сообщают в подмосковном управлении СК России. - В результате обвиняемый был вынужден отпустить потерпевшую. Мужчина дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах. Установлено, что ранее мужчина неоднократно судим за имущественные преступления".