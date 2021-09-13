Погода в Москве 13 сентября: до обеда лето, а вечером дождь и +11

Понедельник станет переломным днем для столичного региона в плане погоды. Если в первой половине дня еще будет "лето", то ближе к вечеру начнется осень.

В Метеобюро Москвы и области рассказали, что с запада приближается холодный атмосферный фронт, который и принесет осадки. Воздух днем прогреется максимум до +22 градусов, в вечерние часы похолодает до +11. Порывы ветра до 14 метров в секунду. Атмосферное давление понизится, а содержание кислорода будет в пределах нормы.

Резкие изменения атмосферных процессов могут сказаться на самочувствии москвичей. В группе риска, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями - суставов, органов дыхания, сердца и сосудов, нервной системы.

Кстати, несмотря на непривычное для данного времени тепло, температурные рекорды сегодня побиты не будут. До +27,4 воздух прогревался 13 сентября 1909 года. А в 1930 году в этот же день на термометрах фиксировали -2,1 градуса.